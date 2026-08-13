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Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber! Kaleyi Tarık Çetin koruyacak

Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber! Kaleyi Tarık Çetin koruyacak Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber! Kaleyi Tarık Çetin koruyacak
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Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Mert Günok'tan kötü haber geldi. Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalayan ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarındaki performansıyla dikkat çeken milli kaleci sakatlandı. Mert Günok'un sakatlanması, Ederson'un ise cezasının devam etmesi nedeniyle sarı-lacivertlilerin kalesini deplasmanda Tarık Çetin koruyacak.

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Mert Günok'tan kötü haber geldi. Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalayan ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarındaki performansıyla dikkat çeken milli kaleci sakatlandı.

KALE TARIK ÇETİN'E EMANET

Sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği karşısında kalesini Tarık Çetin koruyacak. Mert Günok'un sakatlığının yanı sıra Ederson'un da cezası nedeniyle oynayamayacak olması, Tarık Çetin'e forma şansı doğurdu.

EDERSON'UN 4 MAÇLIK CEZASI SONA ERİYOR

Ederson, Galatasaray karşılaşmasında gördüğü çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Brezilyalı kaleciye kırmızı kartın yanı sıra ekstra 3 maç ceza verilmiş ve toplam cezası 4 maça çıkmıştı. Ederson, cezasının son karşılaşması olan Gençlerbirliği deplasmanında da forma giyemeyecek. Brezilyalı file bekçisinin 4 maçlık cezası bu karşılaşmayla birlikte sona erecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

tarik da cok iyi oynuyor rahatiz biz

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Haber Yorumlarıözgen ASLAN:

Tarık iyidir

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