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Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha

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Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'nın dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkısının video klibi ve sözleri hakkında re'sen soruşturma başlattı. Açıklamada, klibin Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde yer alan "müstehcenlik" suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' şarkısı ve video klibi hakkında TCK 226. maddesindeki müstehcenlik suçu kapsamında re'sen soruşturma başlattı.
  • Mabel Matiz, daha önce 'Perperişan' şarkısındaki müstehcen ifadeler iddiasıyla açılan davada beraat etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Mabel Matiz" adıyla tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın, dijital platformlarda yayımlanan “Ha Leylim” isimli şarkısı ve video klibi hakkında soruşturma başlattı.

"MÜSTEHCENLİK" SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şarkı sözleri ve klibin görsel içeriğinin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayınlanan 'Ha Leylim' isimli şarkıya ait video klibin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında kaldığı değerlendirilmekle, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Re'sen Soruşturma başlatılmıştır."

Soruşturmaya konu olan şarkının bir bölümü şöyle:

"Ha leylim, bi' ses ver be, güzelim

 Bu gece bana gel, şeker ezelim

 Yaradan duysun da, muradımı versin de

 Yaz maz gelsin, gezinelim

 Garibim, "keşke"m ve helalim

 Dola sen boynuma vebalin'

 Nişanımız olsun da tüm kasaba bilsin de

 Sağ elinde dursun sol elim, sol elim"

DAHA ÖNCE BERAAT ETMİŞTİ

Mabel Matiz hakkında daha önce de "Perperişan" isimli şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler yer aldığı ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın yayımlandığı iddiasıyla dava açılmıştı. 

Soruşturma ve yargılama sürecinin ardından mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Mabel Matiz hakkında beraat kararı vermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

doğru karar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıTuba Yılmaz:

Ne gordun ne aadinda dogru karar.diyosun

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Haber YorumlarıLeman A.:

artık neye soruşturma açacaklarına şaşırdılar ne klipte bir şey var ne sözlerinde ama tabi farklı şekilde yorumlamak istedin mi yaparsın

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Haber Yorumlarıaligs1981.ali@gmail.com:

dokunmayın oğlana

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Haber Yorumlarıfatih cega:

Sürekli aynı. İyi bir ceza almalı

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