Fenerbahçe'de ayrılık! Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Transfer dünyasının önde gelen isimlerinden Fabrizio Romano, Atletico Mineiro'nun Fred transferinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

Romano'nun haberine göre Atletico Mineiro, Fred'in transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Transferin 2 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında gerçekleşeceği belirtildi.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Brezilyalı futbolcunun Atletico Mineiro ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve kontratta 1 yıllık uzatma opsiyonunun bulunacağı aktarıldı. Fabrizio Romano ayrıca anlaşmanın, Fred'in menajeri Marcelo Pettinati ile Atletico Mineiro CEO'su Paulo Bracks arasında bugün yapılan görüşmelerin ardından tamamlandığını ifade etti.

FRED TARAFTARI SELAMLAMIŞTI

Fred, Sturm Graz maçının ardından Fenerbahçe taraftarlarına "üçlü" çektirmiş ve tribünleri selamlamıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da karşılaşmanın ardından Fred'in geleceğiyle ilgili açıklamada bulunmuştu. Kartal, "Yönetim ile Fred arasında bazı şeyler var. Bekleyelim, bakalım ne olacak? Futbolda her an her şey değişebilir." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 125 MAÇA ÇIKTI

2023 yazında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, sarı-lacivertli formayla 3 sezonda 125 maça çıktı. Brezilyalı orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, 21 asistlik katkı sağladı. Fabrizio Romano'nun son dakika bilgisiyle birlikte Fred'in Fenerbahçe'den ayrılığının resmiyete dökülmesi bekleniyor.