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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ve gazileri kabul etti: Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ve gazileri kabul etti: Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit aileleri ve gazilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekerek, “Türkiye’yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ve gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

“BU VATAN BİZE ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN EMANETİDİR”

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Aziz şehitlerimizin değerli yakınlarıyla ve muhterem gazilerimizle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Milletin Evi’nde bir buluşma gerçekleştirdik.Üzerinde özgürce, huzur ve güven içinde yaşadığımız bu vatan bize şehit ve gazilerimizin emanetidir.

“NE YAPILMASI GEREKİYORSA DEVLETİMİZİN İMKÂNLARI ÇERÇEVESİNDE İNŞALLAH YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için can veren, kan veren aziz şehitlerimizin yakınları bizlere emanettir. Bu anlayışla şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek sahip çıktık. Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa devletimizin imkânları çerçevesinde inşallah yapmaya devam edeceğiz.

"TÜRKİYE'Yİ BU SIKINTIDAN EBEDİYEN KURTARACAĞIZ"

Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde Meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı. Türkiye, bu aşamaya her şeyden önce vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerinizin metaneti ve devletimizin özellikle son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarılar sayesinde gelmiştir. İnşallah sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek Türkiye’yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız."

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
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