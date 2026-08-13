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Boğaz'da Perseid Meteor Yağmuru Kamerada

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İstanbul Boğazı'nda denize giren gençler, Perseid meteor yağmurunu cep telefonuyla görüntüledi. Gece gökyüzünde kısa süreli parlak meteor izi, bulutların arasında kaydedildi. Her yıl temmuz sonu ve ağustos ortasında görülen bu gök olayı, gökyüzü meraklılarını heyecanlandırdı.

İstanbul Boğazı’nda gece saatlerinde serinlemek için denize giren bir grup genç, gökyüzünü süsleyen Perseid meteor yağmuruna tanıklık etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

İstanbul’da gece saatlerinde sahile inen ve Boğaz’ın serin sularında denize giren bir grup genç, unutulmaz bir gök olayına denk geldi. Yüzerken gökyüzündeki haraketliliği fark eden gençler, cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetmeye başladı.

BİR ANDA KAYBOLDU

Kameraya yansıyan görüntülerde, İstanbul semalarını kaplayan bulutların arasından süzülen parlak bir meteor izi dikkat çekti. Gökyüzünde aniden belirerek ışık saçan ve hızla hareket eden meteor, kısa süre sonra gözden kayboldu. Gençlerin şaşkınlık ve heyecanı ise kayda geçen seslerine yansıdı.

HER SENE BU AYLARDA OLUYOR

Her yıl temmuz ayının sonlarında başlayıp ağustos ortasında zirve noktasına ulaşan Perseid meteor yağmuru, yılın en belirgin ve coşkulu gök olaylarından biri olarak biliniyor. Dünya'nın, Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın arkasında bıraktığı kalıntıların arasından geçmesiyle oluşan bu doğa olayı, İstanbul'da şehir ışıklarına rağmen net bir şekilde gözlemlendi.

Kaynak: AA
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