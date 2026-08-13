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Osimhen için 130 milyon Euroluk inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi

Osimhen için 130 milyon Euroluk inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi
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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Al-Hilal'in 130 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü. Sky Sport Almanya'nın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, akıllara durgunluk veren teklifin ardından müzakereye yanaşmadı ve görüşmelere girme niyetinde olmadığını gösterdi.

  • Al-Hilal, Galatasaray'a Victor Osimhen için 130 milyon Euro teklifte bulundu.
  • Galatasaray yönetimi, Al-Hilal'in 130 milyon Euroluk teklifi için müzakereye yanaşmadı ve transfer görüşmelerine girme niyetinde olmadığını açıkladı.
  • Teklif, Sky Sport Almanya'nın haberine göre sözlü olarak iletildi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Suudi Arabistan'dan dikkat çeken bir transfer hamlesi geldi. Al-Hilal'in Nijeryalı golcü için 130 milyon Euro teklif ettiği öne sürülürken, sarı-kırmızılı yönetimin bu aşamada müzakereye yanaşmadığı belirtildi.

AL-HILAL'DEN 130 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, transfer döneminde birçok kulübün ilgisini çekmeye devam ediyor. Sky Sport Almanya'nın haberine göre Al-Hilal, dün Osimhen için Galatasaray'a 130 milyon Euroluk teklif yaptı. Suudi Arabistan kulübü adına hareket eden bir yetkili aracılığıyla yapılan teklifin sözlü olarak iletildiği belirtildi.

GALATASARAY'DAN ANINDA KARAR

130 milyon Euroluk teklifin ardından Galatasaray yönetiminin tavrı da belli oldu. Haberde sarı-kırmızılı yönetimin bu aşamada Al-Hilal ile müzakere yapmaya yanaşmadığı ve transfer konusunda görüşmelere girme niyetinin bulunmadığı kaydedildi.

OSIMHEN'E İLGİ DEVAM EDİYOR

Transfer döneminin gözde isimlerinden biri haline gelen Osimhen'e yönelik ilgi böylece devam etti. Son olarak Al-Hilal'in 130 milyon Euroluk teklifle devreye girdiği öne sürülürken, Galatasaray'ın görüşmelere kapıyı açmadığı belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Oshimen i almazlar. İki maç sonra bakın bakalım neler olur. Hakem kararları VAR kararları nasıl etkiler ortalığı. Öyle eskisi gibi ortada dolaşa maz kimse

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