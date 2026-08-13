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Fenerbahçe'de ayrılık! İlk maçında da rakip olacak

Fenerbahçe'de ayrılık! İlk maçında da rakip olacak
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Fenerbahçe, 2022-2023 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu açıkladı. Eğribayat, yeni takımıyla ilk maçında eski takımı Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, 2022-2023 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki kaleciye hizmetleri için teşekkür etti. Fenerbahçe açıklamasında, "Yolun açık olsun İrfan Can Eğribayat" ifadelerini kullandı.

İLK MAÇINDA FENERBAHÇE'YE RAKİP OLACAK

İrfan Can Eğribayat'ın Gençlerbirliği'ndeki ilk maçı ise dikkat çekici bir tesadüfe sahne olacak. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunu 15 Ağustos Cumartesi günü Gençlerbirliği deplasmanında açacak. Böylece Eğribayat, yeni takımındaki ilk maçında eski takımı Fenerbahçe'ye karşı forma giyme fırsatı yakalayacak. Karşılaşma 15 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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