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CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü

CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü Haber Videosunu İzle
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'de bulunduğu bir evde kadınlara tacizde bulunduğu iddiasıyla darbedildi. Olay anı ve polis ekiplerinin geldiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerde Yazgan’ın cebinden kimliğini çıkararak polislere "Ben vekil miyim değil miyim buyurun bakın" dediği görüldü.

  • CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bir evde kadınlara tacizde bulunduğu iddiasıyla tekme tokat darbedildi.
  • Olayın ardından polis merkezine götürülen taraflar birbirinden karşılıklı olarak şikayetçi oldu; Yazgan darbedildiği, karşı taraf ise taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
  • Yeni görüntülerde Yazgan'ın polislere kimliğini göstererek 'Ben vekil miyim değil miyim buyurun bakın' dediği duyuldu.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'de bulunduğu bir evde kadınlara tacizde bulunduğu iddiasıyla tekme tokat darbedildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, polisin olay yerine geldiği anlara ait yeni görüntülerde Yazgan'ın "Ben vekil miyim değil miyim buyurun bakın" dediği duyuldu. Taraflar birbirinden karşılıklı şikayetçi oldu.

Olay, dün gece saatlerinde Edirne'de meydana geldi. İddiaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bir evde bir araya geldiği şahıslarla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın, Yazgan'ın evdeki kadınlara tacizde bulunduğu iddiaları üzerine başladığı öne sürüldü.

"İÇKİLİ ALEMDE MEYDAN DAYAĞI" İDDİASI

Kısa sürede alevlenen tartışma, şiddetli bir kavgaya dönüştü. İddiaya göre içkili alem sırasında yaşanan olayda, evde bulunan bir kadın ve bir erkek, CHP'li vekil Yazgan’a ağır küfürler ederek fiziksel saldırıda bulundu. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada adeta meydan dayağı yiyen Yazgan, aldığı darbeler karşısında elleriyle yüzünü ve başını korumaya çabaladı. Yaşanan o şok edici anlar, evde bulunan diğer kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER: BEN VEKİL MİYİM DEĞİL MİYİM BAKIN

Gündeme bomba gibi düşen olayın yankıları sürerken, yaşananlara ilişkin yeni bir video daha ortaya çıktı. Darp olayının hemen ardından olay yerine intikal eden polis ekiplerinin yanında çekilen görüntülerde, tartışmanın devam ettiği görüldü. Videoda, Ahmet Baran Yazgan'ın cebinden kimliğini çıkarıp polislere uzatarak, "Ben vekil miyim değil miyim buyurun bakın" diyerek tepki gösterdiği anlar yer aldı.

KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından polis merkezine götürülen tarafların birbirinden karşılıklı olarak şikayetçi olduğu öğrenildi. CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan’ın, darbedildiği gerekçesiyle şikâyette bulunduğu; karşı tarafın ise Yazgan hakkında "taciz" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelih İnce:

bu ülkede kapsamlı bir arınma gerekiyor

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