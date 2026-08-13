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Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar

Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar Haber Videosunu İzle
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar
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Süleymancıların lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş ve yönettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen dev operasyonun ilk görüntüleri ortaya çıktı. Polis kameralarına yansıyan şafak baskınında, ele geçirilen silahlar ve balyalar halindeki paralar dikkat çekti.

  • Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik şafak operasyonunda toplam 30 şüpheli gözaltına alındı ve 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Operasyon kapsamında bir şüphelinin evinde 20 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
  • Şüphelilerin adreslerindeki çelik kasalardan balyalar halinde Türk lirası ve döviz çıkarıldı.

Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne şafak operasyonu yapıldı.

MASAK'ın 100 milyar TL’lik yurt dışı para transferi ve İsrail bağlantısı iddialarını raporlamasının ardından düğmeye basan emniyet güçleri, çıkar amaçlı suç örgütüne ağır bir darbe indirdi. 49 gözaltı kararı verilen ve toplam 30 şüphelinin gözaltına alındığı eş zamanlı operasyonun polis kamerası kayıtları kamuoyu ile paylaşıldı.

CEPHANELİK GİBİ EV

Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri tarafından paylaşılan ilk görüntülerde, Mali şube polislerinin şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı olarak girildiği anlar yer aldı. Görüntülerin en çarpıcı bölümlerinden birini, bir şüphelinin evinden çıkan silahlar oluşturdu. Evde yapılan aramada tam 20 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

BALYA BALYA PARA ÇIKTI

Diğer şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çelik kasalar polis eşliğinde açıldı. Kasalardan ve evlerin çeşitli yerlerinden çıkarılan balyalar halindeki Türk lirası ve dövizler dikkat çekti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSelim Demir:

yurtlarda atış poligonumu var hangi eğitimi veriyor bunlar çocuklar a

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Haber YorumlarıSezginloto:

Atatürk laikliği boşuna çıkartmamiş

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Haber YorumlarıMurat Eyüboğlu:

İslam dininde duyarlı olan insanları imanla kandırmak. Rabbimiz, ALLAH in Maide süresinde bulunan ayetlerinde ki uyarıları dikkate almalıyız. Diyanette,Tarikatlar da ve tasavvuf ehli'nde bu tarz yapılar ve yaşam sürenler mevcut değil mi?

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Haber YorumlarıMustafa Kesap:

Abooo...! Bu ne yaa...!

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Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Her habere inanmayın.

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