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Etna'nın külleri kıtalararası bir krize dönüştü! Hava trafiği felç oldu

Etna'nın külleri kıtalararası bir krize dönüştü! Hava trafiği felç oldu
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Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna'daki şiddetli volkanik hareketlilik, Sicilya sınırlarını aşarak Akdeniz'e yayıldı. Yanardağdan yükselen kül bulutu rüzgarın etkisiyle Malta üzerinden Kuzey Afrika'ya kadar ulaşırken, özellikle hava ulaşımında ciddi aksamalara neden oldu. Katanya Havalimanı'nda uçuşlar durdurulurken, yüzlerce sefer iptal edildi veya farklı havalimanlarına yönlendirildi.

  • Etna Yanardağı'ndan yükselen volkanik kül bulutu, rüzgarın etkisiyle Malta ve Libya'nın kuzey kıyılarına kadar ulaştı.
  • Katanya-Fontanarossa Havalimanı'nda uçuş operasyonları durduruldu; kısıtlamaların 14 Ağustos Cuma sabahına kadar sürmesi bekleniyor ve yaklaşık 700 uçuş iptal edildi veya etkilendi.
  • Etna'daki faaliyet nedeniyle havacılık uyarı seviyesi kırmızı olarak tutuluyor; kül bulutunun yönü rüzgar koşullarına bağlı olarak değişebileceği için yeni kısıtlamalar yaşanabilir.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna'daki hareketlilik, Akdeniz'in güneyine kadar uzanan etkileri beraberinde getirdi. Günlerdir devam eden patlamalarla atmosfere yükselen volkanik kül bulutu, rüzgarın etkisiyle güneye ve güneybatıya taşınarak Malta'nın yanı sıra Kuzey Afrika'daki Libya'nın kuzey kıyılarına kadar ulaştı. Kül bulutunun hava trafiği üzerindeki etkisi ise giderek büyüdü.

KÜL BULUTU MALTA VE LİBYA'YA KADAR İLERLEDİ 

Toulouse Volkanik Kül Danışma Merkezi'nin (VAAC) yayımladığı verilere göre Etna'dan yükselen kül bulutu güneye doğru hareket etti. Merkezin 12 Ağustos tarihli uyarısında kül yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgenin Sicilya'nın güneydoğusu ile Malta arasında bulunduğu, daha düşük yoğunluktaki külün ise Malta'nın doğusundan Libya'nın kuzeyine kadar uzandığı belirtildi. Havacılık için uyarı seviyesi de kırmızı olarak gösterildi.

Etna'nın kül bulutu Malta'da da etkisini gösterdi. Malta Meteoroloji Servisi, rüzgar koşulları nedeniyle adaların kül bulutundan etkilenebileceğini ve durumun cuma gününe kadar devam edebileceğini bildirdi. Malta'da bazı bölgelerde araçların, çatılarının ve balkonların üzerinde ince bir volkanik kül tabakası oluştu.

KATANYA HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI 

Etna'nın oluşturduğu kül bulutu nedeniyle Sicilya'nın en önemli ulaşım merkezlerinden Katanya-Fontanarossa Havalimanı'nda uçuş operasyonları tekrar tekrar durduruldu. Son gelişmelere göre havalimanındaki uçuş kısıtlamalarının 14 Ağustos Cuma sabahına kadar sürmesi bekleniyor.

İtalya'nın en yoğun havalimanlarından biri olan Katanya'daki aksama, özellikle ağustos ayındaki yoğun turizm sezonunda binlerce yolcuyu etkiledi. Reuters'ın aktardığına göre son bir haftada yüzlerce uçuş iptal edildi veya başka havalimanlarına yönlendirildi.

YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Sicilya'daki hava trafiğinin yükü çevredeki havalimanlarına da kaydırıldı. Palermo Havalimanı, Katanya'ya yönlendirilmesi gereken çok sayıda uçuşu kabul ederken Comiso ve Trapani havalimanları da alternatif olarak kullanıldı. Bazı yolcuların ulaşım bağlantılarında ciddi sorunlar yaşadığı bildirildi.

Katanya'da yaklaşık 700 uçuşun iptal edildiği veya etkilendiği bildirildi. Havalimanı işletmecisi yolculara seyahat öncesinde uçuşlarının son durumunu havayollarından kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Etna'nın etkisi Sicilya ile sınırlı kalmadı. Malta'ya ulaşan kül bulutu nedeniyle Malta Uluslararası Havalimanı'nda da uçuşlarda aksamalar yaşandı. 

ETNA'DA ALARM SEVİYESİ KIRMIZI 

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), Etna'daki devam eden faaliyet nedeniyle havacılık açısından riskin sürdüğünü belirtiyor. Volkanın farklı noktalarındaki faaliyetler lav akışları ve kül emisyonları oluştururken, havacılık uyarısı kırmızı seviyede tutuluyor.

Uzmanlar, patlamanın ne zaman sona ereceğinin önceden kesin olarak belirlenemediğine dikkat çekerken, kül bulutunun yönünün rüzgar koşullarına bağlı olarak değişebileceği belirtiliyor. Bu nedenle Sicilya ve çevresindeki hava ulaşımında yeni kısıtlamaların yaşanabileceği ifade ediliyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
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