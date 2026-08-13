Haberler

Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak

Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak Haber Videosunu İzle
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Amedspor-Erzurumspor karşılaşmasının Terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile maçı tribünden izleyeceklerini açıkladı. Çiftçi, “İlk maça beraber gidelim diye düşünüyoruz. Orada da birlik beraberlik mesajları vereceğiz” dedi.

  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Amedspor ile Erzurumspor arasında pazar günü Tahir Elçi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı tribünden izleyecek.
  • Çiftçi, Kürt illerinde güvenlik amacıyla kullanılan 2 bin 763 arama noktasının kaldırıldığını açıkladı.
  • Amedspor-Erzurumspor maçının biletleri, saat 09.00'da satışa çıktıktan yaklaşık iki saat içinde tükendi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi, açıklamalarında Amedspor ile Erzurumspor arasında pazar günü oynanacak karşılaşmaya da değindi. İçişleri Bakanı Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte mücadeleyi tribünden izleyeceklerini açıkladı.

"SPOR, BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN VASITASI"

Karşılaşmanın sürece katkı sunmasını beklediklerini belirten Çiftçi, "Spor, barış ve kardeşliğin vasıtası." ifadelerini kullandı. Çiftçi, Türkiye'nin süreç açısından önemli bir eşikten geçtiğini belirterek, sürecin bundan sonra da sağlıklı şekilde ilerlemesi ve sonuçlanması için devlet kurumlarına sorumluluk düştüğünü söyledi.

81 İLİN YÖNETİCİLERİYLE TOPLANTI

Çiftçi, 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarının katıldığı ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yer aldığı toplantıya dikkat çekti.

Toplantıda sürecin devamı için alınması gereken tedbirlerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirten Çiftçi, "Bundan sonra toplantılarımıza devam edeceğiz, atmamız gereken adımları kararlaştıracağız." dedi.

"2 BİN 763 ARAMA NOKTASI KALDIRILDI"

Çiftçi, Kürt illerinde uzun süredir güvenlik amacıyla kullanılan arama noktalarına ilişkin de açıklama yaptı. Yakın dönemde 2 bin 763 arama noktasının kaldırıldığını öne süren Çiftçi, söz konusu noktalara artık ihtiyaç kalmadığını ifade etti.

BİLETLER İKİ SAATTE TÜKENDİ

Amedspor-Erzurumspor karşılaşması pazar günü saat 21.30'da Tahir Elçi Stadyumu'nda oynanacak. Saat 09.00'da satışa çıkan karşılaşmanın biletlerinin yaklaşık iki saat içerisinde tükendiği bildirildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan iki elebaşı Türkiye'ye iade edildi
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında

Süleymancılar operasyonunda ünlü markanın sahibi de gözaltında
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıArenatürk Web Yazılım & Tasarım:

sırf bu Amed spor için seramonide istiklal marşı yasaklattınız

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTaygun Demir:

seromonide istiklal marşı ıslıklanınca yüzünüzü görmek isteriz gerçi okutmazlar o ayrı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

yaşasın ümmet kardeşliği

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yol kenarında korkunç manzara! Kafasından vurulmuş halde bulundu

Yol kenarında korkunç manzara! Kafasından vurulmuş halde bulundu
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Osimhen için 130 milyon Euroluk inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi

Osimhen için inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler

Bir günde bütün ailesini kaybeden babadan kahreden sözler
İşte Bakan Çiftçi'nin 'Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti' dediği dev merkez

İşte Bakan Çiftçi'nin "Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

Damat, nikahta başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı
Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı

Bu domateslerin sırrı çözüldü!
İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor

İstanbul'da dev organizasyon! Dünyanın en iyileri ayağımıza geliyor