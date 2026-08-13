Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi, açıklamalarında Amedspor ile Erzurumspor arasında pazar günü oynanacak karşılaşmaya da değindi. İçişleri Bakanı Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte mücadeleyi tribünden izleyeceklerini açıkladı.

"SPOR, BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN VASITASI"

Karşılaşmanın sürece katkı sunmasını beklediklerini belirten Çiftçi, "Spor, barış ve kardeşliğin vasıtası." ifadelerini kullandı. Çiftçi, Türkiye'nin süreç açısından önemli bir eşikten geçtiğini belirterek, sürecin bundan sonra da sağlıklı şekilde ilerlemesi ve sonuçlanması için devlet kurumlarına sorumluluk düştüğünü söyledi.

81 İLİN YÖNETİCİLERİYLE TOPLANTI

Çiftçi, 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarının katıldığı ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yer aldığı toplantıya dikkat çekti.

Toplantıda sürecin devamı için alınması gereken tedbirlerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirten Çiftçi, "Bundan sonra toplantılarımıza devam edeceğiz, atmamız gereken adımları kararlaştıracağız." dedi.

"2 BİN 763 ARAMA NOKTASI KALDIRILDI"

Çiftçi, Kürt illerinde uzun süredir güvenlik amacıyla kullanılan arama noktalarına ilişkin de açıklama yaptı. Yakın dönemde 2 bin 763 arama noktasının kaldırıldığını öne süren Çiftçi, söz konusu noktalara artık ihtiyaç kalmadığını ifade etti.

BİLETLER İKİ SAATTE TÜKENDİ

Amedspor-Erzurumspor karşılaşması pazar günü saat 21.30'da Tahir Elçi Stadyumu'nda oynanacak. Saat 09.00'da satışa çıkan karşılaşmanın biletlerinin yaklaşık iki saat içerisinde tükendiği bildirildi.