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Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor

Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor
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Fenerbahçe, kaleci rotasyonunda önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Ederson'un takımdan ayrılması halinde yabancı kontenjanını kalecide kullanmak istemiyor. Yönetimin ilk aday olarak eski futbolcusu Berke Özer'i belirlediği ve 27 yaşındaki file bekçisi için ilk temasları kurduğu belirtildi.

  • Fenerbahçe, Ederson'un ayrılması durumunda kaleye yerli kaleci Berke Özer'i transfer etmeyi planlıyor ve ilk girişimlere başladı.
  • Ederson'un menajeri Jorge Mendes'in oyuncusu için kulüp aradığı ve en ciddi adayın Juventus olduğu belirtiliyor.
  • Fenerbahçe, Berke Özer'in Lille'deki bonservisinin yüzde 20'sine sahip.

Romelu Lukaku transferinin ardından Fenerbahçe'de acil takviye gereken bir bölge kalmadı. Yönetim bundan sonraki transfer hamlelerini takımdan ayrılacak oyunculara göre şekillendirecek.

Ayrılık ihtimali bulunan isimlerin başında Ederson geliyor. Brezilyalı kaleci bu sezon henüz forma giymedi. Ederson, son olarak hastalığı gerekçe gösterilerek Sturm Graz deplasmanının kadrosuna da alınmadı.

JUVENTUS İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Ederson'un menajeri Jorge Mendes'in oyuncusu için kulüp arayışını sürdürdüğü, en ciddi adayın ise Juventus olduğu ifade edildi. Juventus'un gündeminde bulunan Parma kalecisi Suzuki'nin PSG ile anlaşmak üzere olması nedeniyle İtalyan ekibinin Ederson için harekete geçme ihtimalinin yükseldiği belirtildi.

EDERSON'UN YERİNE BERKE ÖZER

Fenerbahçe yönetimi, yabancı kontenjanında yaşanan sıkıntı nedeniyle Ederson'un ayrılması durumunda kaleye yerli bir isim transfer etmeyi planlıyor. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda belirlediği ilk aday ise Berke Özer oldu. 27 yaşındaki kaleci için ilk girişimlerin başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN AVRUPA'YA UZANAN KARİYER

Berke Özer, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2019-2021 yılları arasında Westerlo'da kiralık olarak forma giyen kaleci, 2022'de Portimonense'ye geçti. Berke, 2023 yılının ocak ayında Eyüpspor'a transfer olduktan sonra Ümraniyespor'a kiralandı. Eyüpspor'daki başarılı performansının ardından geçen yaz 4,5 milyon Euro karşılığında Lille'e imza attı.

BONSERVİSİNİN YÜZDE 20'Sİ FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, Berke Özer'in transferinden yüzde 40 pay alma hakkına sahipti. Kulüpler arasında yapılan anlaşmanın ardından Lille'deki bonservisinin yüzde 20'si sarı-lacivertlilerde kaldı.

Fenerbahçe yönetimi Berke Özer için ilk girişimlerini yaparken, henüz Lille ile resmi görüşmelere başlamadı. Ederson'un ayrılığının gerçekleşmesi halinde Fransız ekibiyle resmi transfer görüşmelerinin başlayacağı belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKayıp KİTAP:

akıllıca. Ederson dan daha iyidir.

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