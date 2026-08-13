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Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Süleymancıların lideri Alihan Kuriş dahil 30 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek, "Dini bir görüşe, cemaate yönelik operasyon yok, bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon" dedi.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik 17 ilde ve 123 adreste mali suç operasyonu başlattı; 30 şüpheli gözaltına alındı.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun dini bir görüş veya cemaate değil, tamamen mali yapılanmaya yönelik olduğunu açıkladı.
  • Soruşturmada 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; MASAK analizlerine göre 100 milyar liranın üzerinde paranın yurt dışına çıkarıldığı iddia ediliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ' Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. 17 ilde ve 123 adreste gerçekleştirilen operasyonda, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

BAKAN GÜRLEK: DİNİ BİR GÖRÜŞE OPERASYON YOK, MALİ YAPILANMAYA YÖNELİK BİR OPERASYON

Trabzon programı kapsamında bir otelde düzenlenen AK Parti 25. Yıl Teşkilat Buluşması Programı'na katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, burada basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını cevapladı. 

Bakan Akın Gürlek, Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik operasyonla ilgili sorulan soruya "Kara para aklama, vergi kanununa muhalefet gibi suçlardan dolayı Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor. Şu an herhalde gözaltı çalışmaları da devam ediyor, yakalanamayanlar var. Ama uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı" diye konuştu.

TAKIM OTOBÜSÜNE SALDIRI OPERASYONU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2015 yılında Fenerbahçe otobüsüne Rize deplasmanı dönüşünde Trabzon'un Sürmene ilçesinde yapılan silahlı saldırı olayı ile ilgili yürütülen soruşturma ile ilgili soru üzerine ise "4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne karşı silahlı bir eylem yapılmıştı, biliyorsunuz. Bu bizim, özellikle Adalet Bakanlığında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faili meçhul suçlarla mücadele bürosunu kurduğumuzda bu dosyayı arkadaşlarımız çalışıyordu. Yeni ayrıntılar yakalandı, Trabzon Başsavcılığımız da yeni deliller buldu. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 4 kişi yakalandı, 1 kişi firari. Burada soruşturma yapma yetkisi Başsavcılığa ait. Yani şu an tutuklamaya sevk edildi mi ya da gözaltı süresi doldu mu, o konuda ben bilmiyorum ama yani özellikle yeni deliller, HTS baz istasyonu kayıtları, işte tüfeğin en son yakalanması ve benzeri gibi sebeplerden dolayı Başsavcılıkça operasyon yapıldı. Yani faili meçhul suçlarla mücadele bürosunun yaptığı bir çalışmadır. Bunu ilgiyle, kararlılıkla, özellikle faili meçhul suçlar konusunda mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

43 ADRESTE ARAMA

Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik, 'Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. 

SUÇLAMALAR: YOLSUZLUK, KARA PARA AKLAMA, OLAĞAN DIŞI NAKİT HAREKETLERİ, USULSÜZLÜK

Dosyanın ana odağının “örgütlü mali suçlar” olduğu, şüphelilere “yolsuzluk”, “kara para aklama”, “yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma” ve “milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma” suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

Bu sermaye yapıları ile gerçekleştirilen para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu gözlendi.

“100 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE PARAYI YURT DIŞINA ÇIKARDILAR"

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi.

Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor.

“İSRAİL BAĞLANTILI HAREKETLER VAR”

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı ifade ediliyor.

ALİHAN KURİŞ DAHİL 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda 'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 10 şüphelinin firari olduğu, 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına, yurt dışında bulunduğu belirlenen şüpheliler hakkında ise gerekli adli işlemlerin yürütülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAdamin biri biri:

Bizde inandık...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıErsin Ekin:

ister inan ister inanma geç bile kalınmış operasyon

yanıt2
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Haber Yorumlarımecit mican:

Ne yapsa inanırsın ademin biri

yanıt0
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Haber Yorumlarımuhammed temiz:

bunların dinle ne işi var paranın kölesi olmuşlar

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Haber YorumlarıİLKNUR ILGIN:

????

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