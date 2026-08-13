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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğlundan gururlandıran haber!

Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğlundan gururlandıran haber!
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Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay, A Milli Basketbol Takımı kadrosuna seçildi. Oğlunun başarısını sosyal medya hesabından paylaşan Şener, “Ne büyük gurur!” ifadelerini kullandı.

  • Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası'ndaki performansının ardından A Milli Basketbol Takımı kadrosuna seçildi.
  • Ömer Kutluay, Real Madrid altyapısında forma giyen genç bir basketbolcudur.
  • Demet Şener ve İbrahim Kutluay, oğulları Ömer ve kızları İrem için iletişimlerini yeniden kurarak çocuklarıyla birlikte Yunanistan'ın Paros Adası'nda ailece tatil yaptı.

Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay, basketbol kariyerinde önemli bir başarıya imza attı. Real Madrid altyapısında forma giyen genç basketbolcu, FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası’ndaki performansının ardından A Milli Basketbol Takımı kadrosuna seçildi.

Oğlunun milli takım kadrosuna dahil edilmesiyle büyük mutluluk yaşayan Demet Şener, bu gururu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Şener, paylaşımında “Ne büyük gurur!” ifadelerine yer verdi.

Ömer Kutluay, daha önce verdiği bir röportajda A Milli Takım’da forma giymenin en büyük hayallerinden biri olduğunu söylemişti. Genç oyuncu, küçük yaşlardan beri milli takımda oynayan ağabeylerini takip ettiğini ve ileride aynı formayı giymek istediğini dile getirmişti.

Öte yandan yıllar önce boşanan Demet Şener ve İbrahim Kutluay, çocukları için ilişkilerini yeniden güçlendirdi. Uzun süren kırgınlığın ardından bir araya gelen eski eşler, oğulları Ömer ve kızları İrem için iletişimlerini yeniden kurdu.

Şener, bu süreçle ilgili daha önce “Ne yaşandıysa yaşandı, ben kırgınlıklarımı geriye aldım. Çocuklarım için her şeyi yaparım” açıklamasını yaptı. Eski eşler, çocuklarıyla birlikte Yunanistan'ın Paros Adası'nda ailece tatil yaparak birlikte vakit geçirdi.

Kaynak: Haberler.com
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