Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

1946 yılından bu yana Deportivo La Coruna tarafından düzenlenen Teresa Herrera Kupası'nda Real Madrid ile Deportivo La Coruna karşı karşıya geldi. Riazor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 1-0 kazandı.

Madrid ekibine galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Brahim Diaz kaydetti. Real Madrid bu sonuçla Teresa Herrera Kupası'nı tarihinde 10. kez müzesine götürdü.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Milli futbolcu Arda Güler, Deportivo La Coruna karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Arda Güler, ilk 45 dakikada görev yaptı ve ikinci yarının başında yerini Fede Valverde'ye bıraktı.

MOURINHO YILLAR SONRA DÖNDÜ, İLK KUPASINI ALDI

Real Madrid'e yıllar sonra teknik direktör olarak geri dönen Jose Mourinho, ikinci dönemindeki ilk kupasını Teresa Herrera Kupası ile kazandı. Portekizli teknik adam, Real Madrid'deki ilk döneminde 2010-2013 yılları arasında görev yapmıştı.

İLK DÖNEMİNDE 3 KUPA KAZANMIŞTI

Mourinho, Real Madrid'deki üç yıllık ilk döneminde 2011-12 sezonunda 100 puanla La Liga şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Portekizli teknik adam ayrıca bir İspanya Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası kazanarak ilk Real Madrid dönemini 3 kupayla tamamlamıştı. Yıllar sonra yeniden Real Madrid'in başına geçen Mourinho, Deportivo La Coruna karşısındaki galibiyetle ikinci döneminin ilk kupasını da müzesine götürdü.