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Barda tanıştığı siyahi bir adamla ilişkiye giren kadın hayatının şokunu yaşadı

Barda tanıştığı siyahi bir adamla ilişkiye giren kadın hayatının şokunu yaşadı Haber Videosunu İzle
Barda tanıştığı siyahi bir adamla ilişkiye giren kadın hayatının şokunu yaşadı
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Gittiği barda tanıştığı bir adamla birlikte olan kadın, birkaç gün sonra vücudunda ortaya çıkan döküntüler nedeniyle neye uğradığını şaşırdı. Vücudunun halini paylaşarak "Biri bana yardım etsin" diyen kadına, sosyal medya kullanıcıları "Tanımadığın biriyle nasıl ilişkiye girersin" diyerek tepki gösterdi.

  • Bir barda tanıştığı bir adamla ilişkiye giren kadın, birkaç gün sonra vücudunda şiddetli döküntüler ortaya çıkması üzerine panik yaşadı.
  • Döküntülerini sosyal medyada paylaşarak yardım isteyen kadın, viral olan videosunda 'Ne olduğunu anlamadım. Biri bana yardım etsin' notunu düştü.
  • Sosyal medya kullanıcıları, tanınmayan kişilerle temasın sağlık riskleri taşıdığını belirterek kadını sert bir dille eleştirdi.

Gittiği barda tanıştığı bir adamla birlikte olan kadın, birkaç gün sonra vücudunda ortaya çıkan döküntüler nedeniyle büyük panik yaşadı. Vücudunun son halini sosyal medyada paylaşarak yardım isteyen kadın, kullanıcıların sert tepkisiyle karşılaştı.

Bir eğlence mekanında yaşanan olayın ardından çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Gittiği barda tanıştığı kişiyle birlikte olan kadın, olaydan birkaç gün sonra vücudunda aniden beliren şiddetli döküntüler nedeniyle neye uğradığını şaşırdı.

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIM, BİRİ BANA YARDIM ETSİN"

Vücudundaki döküntüleri kayda alarak sosyal medya hesabından paylaşan kadın, çaresizliğini dile getirdi. Yaşadığı sağlık sorununun nedenini kavrayamadığını belirten kadın, paylaşımına "Ne olduğunu anlamadım. Biri bana yardım etsin" notunu düşerek takipçilerinden bilgi istedi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN TEPKİ YAĞDI

Kısa sürede viral olan video, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kadının yardım çağrısına karşılık pek çok kullanıcı, tanınmayan kişilerle bu tür temasların ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekerek kadını sert bir dille eleştirdi. Görüntülerin altına yapılan yorumlarda "Tanımadığın biriyle nasıl ilişkiye girersin", "Sağlığını nasıl böyle riske atarsın" ifadeleriyle tepkiler dile getirildi.

Kaynak: Haberler.com
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