Pelin Akil sahnede peş peşe düştü

Arka Sıradakiler dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Pelin Akil, oyunculuk kariyerini tiyatro sahnesinde de sürdürüyor. Akil, Hayko Cepkin’le birlikte başrolünü üstlendiği Jekyll & Hyde Müzikalindeki performansıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Müzikalde sahne gereği gerçekleştirdiği hareket sırasında istediği gibi düşemeyen Akil, peş peşe dizinin üzerine düşmek zorunda kaldı.Yaşadığı düşüşler nedeniyle bacağında morluk oluşan oyuncu, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bacağındaki morluğu gösteren Akil, yaşadığı talihsiz duruma esprili bir dille sitem etti. Ünlü oyuncunun paylaşımı, sahne performanslarının perde arkasında yaşanan zorlu anları da gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com