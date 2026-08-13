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Pelin Akil sahnede peş peşe düştü

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Pelin Akil sahnede peş peşe düştü
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Jekyll & Hyde Müzikalinde sahne sırasında peş peşe düşen Pelin Akil, yaşadığı düşüşlerin ardından bacağında oluşan morluğu sosyal medya hesabından paylaştı.

Arka Sıradakiler dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Pelin Akil, oyunculuk kariyerini tiyatro sahnesinde de sürdürüyor. Akil, Hayko Cepkin’le birlikte başrolünü üstlendiği Jekyll & Hyde Müzikalindeki performansıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Müzikalde sahne gereği gerçekleştirdiği hareket sırasında istediği gibi düşemeyen Akil, peş peşe dizinin üzerine düşmek zorunda kaldı.Yaşadığı düşüşler nedeniyle bacağında morluk oluşan oyuncu, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bacağındaki morluğu gösteren Akil, yaşadığı talihsiz duruma esprili bir dille sitem etti. Ünlü oyuncunun paylaşımı, sahne performanslarının perde arkasında yaşanan zorlu anları da gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTB TB:

Doğru dürüst bir ayakkabı giy de düşme ikiden bir

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Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

ne haber ama

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