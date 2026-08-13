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Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geliyor

Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geliyor Haber Videosunu İzle
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geliyor
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Enflasyonla mücadele adımları kapsamında akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyecek kritik bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kademeli hale getirildi ve motorin için "eşel mobil sistemi" yürürlükten kaldırıldı. Bu ay sonuna kadar motorinde ÖTV sıfırlanırken, pompaya 9,29 TL'lik indirim yansıyacak.

  • Motorinde ÖTV, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ağustos sonuna kadar sıfırlandı ve pompa fiyatlarına KDV dahil litrede 9,29 TL indirim olarak yansıdı.
  • Eylül ayından itibaren yıl sonuna kadar motorin ÖTV'si aylık 3'er lira kademeli artacak; eylülde 3, ekimde 6, kasımda 9 ve aralıkta 12 lira olacak, 1 Ocak 2027'den itibaren ise 13,9006 lira uygulanacak.
  • Motorin türünde eşel mobil sistemi kaldırılırken, benzin ve LPG için mevcut sistemde değişiklik yapılmadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile motorinde ÖTV ağustos sonuna kadar sıfırlandı, eşel mobil sistemi ise bu yakıt türünde kaldırıldı. 

POMPA FİYATLARINA DOĞRUDAN ETKİ

Alınan kararla birlikte, litrede 7,74 TL olan motorin ÖTV'si ağustos ayının sonuna kadar sıfırlandı. Bu durumun pompa satış fiyatlarına KDV dahil etkisi 9,29 TL'lik bir indirim olarak gerçekleşti. Bugünden itibaren istasyonlara giden sürücüler, motorini bu büyük indirimle satın alabilecek.

KADEMELİ ÖTV ARTIŞI NASIL UYGULANACAK?

Düzenleme kapsamında, ağustos ayının kalan günlerinde motorinden herhangi bir ÖTV tahsil edilmeyecek. Ancak eylül ayından itibaren yıl sonuna kadar her ay 3'er liralık kademeli bir artış sistemine geçilecek.

Buna göre sürücülerin ödeyeceği ÖTV tutarı; eylül ayında 3 lira, ekim ayında 6 lira, kasım ayında 9 lira ve aralık ayında 12 lira olarak kademeli şekilde artacak. Belirlenen bu ÖTV tutarı, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise 13,9006 lira olarak uygulanacak ve böylece eşel mobil uygulaması öncesindeki orijinal seviyesine geri dönmüş olacak.

MOTORİNDE EŞEL MOBİL SİSTEMİ KALDIRILDI

ÖTV tutarlarının yeniden ve belirli bir takvime göre kademeli olarak ayarlanması sebebiyle, küresel akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları tüketiciye yansıtmamak amacıyla uzun süredir uygulanan "eşel mobil sistemi", motorin türü yakıtlar için resmen yürürlükten kaldırıldı.

Öte yandan yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, benzin ve LPG türü mallar için mevcut eşel mobil sistemi uygulamasında herhangi bir değişikliğe gidilmediği, bu yakıt türlerinde mevcut sistemin aynen devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

geç alınmış bir karar enflasyona da olumlu katkı sağlar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ama her işimiz yanlış, şimdi ağustos sonuna kadar stokla eylülden itibaren zamlı sat:)

yanıt2
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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

İndirm vatandaşa yarıyacak mı? Daha önceden mazota zam geldi diye bindirim yapanlar indirim yapacak mı ? hayır. Yine birileri kazanacak.

Yorum Beğen3
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Haber YorumlarıSultan oğan:

çok güzel..

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