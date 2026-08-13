Trabzonspor'a yıldız futbolcudan kötü haber! En az 2 hafta yok

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Ernest Muçi'nin antrenman sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hissettiğini açıkladı. Yaşadığı ağrının ardından Muçi'nin muayenesi yapıldı ve MR görüntülemesi gerçekleştirildi.

KANAMA VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontroller sonucunda Ernest Muçi'nin sol uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edildi. Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcunun tedavisine Trabzonspor sağlık ekibi tarafından başlandığını belirtti.

EN AZ 2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Ernest Muçi'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yeni sezon öncesinde gelen sakatlık haberiyle Trabzonspor, Muçi'den bir süre yararlanamayacak.