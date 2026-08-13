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Yalova'da F-16 kaza kırımına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Yalova'da F-16 kaza kırımına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
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Yalova'da eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 uçağının kaza kırım anlarına ait yeni görüntüler kamuoyuna yansıdı. Eskişehir'den havalanan uçak, Çiftlikköy mevkiinde düşerken, pilot fırlatma sistemiyle kurtuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, pilotun hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

YALOVA'da eğitim uçuşu sırasında F16 uçağının kaza kırıma uğradığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan pilotun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir'den dün eğitim uçuşu için havalanan F16 uçağı, saat 15.00 sıralarında, Yalova'da 18'inci Hava Ana Üst Komutanlığı dış yerleşkesine düştü. Pilot fırlatma sistemiyle uçaktan ayrıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 15.00 sıralarında, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait F-16 tipi savaş uçağının, Yalova 18'inci Ana Jet Üs Komutanlığı yanında, Mimar Sinan Caddesi, Mantar Sokak, Taşköprü, Çiftlikköy/Yalova mevkiinde düşerek kaza-kırıma uğraması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanmış olup, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kaza-kırım sırasında fırlatma sistemiyle uçaktan ayrılan pilot Kurmay Yarbay (E.T.)'nin Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Olay yeri inceleme işlemlerinin yapılması ve bilirkişi kaza kırım ekibinin olayın oluşuna dair rapor tanzim etmesi için gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Hastaneye kaldırılan pilot Kurmay Yarbay E.T.'nin tedavisi sürerken, kaza kırımı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; uçağın düştüğü ve ardından ağaçlık alanın yandığı anlar kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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