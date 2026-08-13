Haberler

İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan vergilendirme dönemi gelir vergisi rekortmenleri listesinde zirvenin sahibi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Listenin ikinci sırasında Haluk Bayraktar, üçüncü sırasında ise Rahmi Koç yer aldı.

  • 2025 vergilendirme döneminde Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen ismi, 2,99 milyar TL ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.
  • Gelir vergisinde ilk üç sırayı Selçuk Bayraktar, Lütfü Haluk Bayraktar ve Mustafa Rahmi Koç aldı.
  • Kurumlar vergisinde zirvede 70,4 milyar TL ile Ziraat Bankası yer alırken, en çok gelir vergisi ödeyen ilk 100 mükelleften 66'sı isminin açıklanmasını istemedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 vergilendirme dönemine ilişkin Türkiye geneli en fazla gelir ve kurumlar vergisi ödeyen mükellefleri açıkladı. Gelir vergisinde zirvenin sahibi 2,99 milyar TL ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

Türkiye genelinde 2025 vergilendirme dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı. Açıklanan listelere göre, savunma sanayii ve iş dünyasının lider isimleri listenin ilk sıralarındaki yerini korudu.

GELİR VERGİSİNDE İLK 3 SIRA DEĞİŞMEDİ

Gelir vergisi rekortmenleri listesinin başında, 2 milyar 991 milyon 536 bin 760 TL tahakkuk eden vergi tutarı ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı.

  • 1. Selçuk Bayraktar (Baykar Yönetim Kurulu Başkanı): 2.991.536.760,62 TL
  • 2. Lütfü Haluk Bayraktar (Baykar Genel Müdürü): 2.502.027.660,87 TL
  • 3. Mustafa Rahmi Koç (Koç Holding Şeref Başkanı): 830.795.072,17 TL

Mustafa Rahmi Koç 

Listede 4'üncü sırayı 676,2 milyon TL ile Mehmet Sinan Tara, 7'nci sırayı ise 557,6 milyon TL ile Erman Ilıcak aldı.

KURUMLAR VERGİSİNDE ZİRVE ZİRAAT BANKASI'NIN

Kurumlar vergisi kategorisinde ise kamu bankaları ve finans kuruluşları liste başındaki ağırlığını hissettirdi. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., 70 milyar 394 milyon 682 bin 568 TL tahakkuk eden vergi tutarı ile kurumlar vergisinde ilk sıraya yerleşti. Kurumlar vergisinde Ziraat Bankası'nı, Türkiye Vakıflar Bankası (22,9 milyar TL), Türkiye Garanti Bankası (20 milyar TL) ve QNB Bank (10,1 milyar TL) takip etti.

100 MÜKELLEFİN 66'SI İSMİNİ GİZLEDİ

GİB tarafından duyurulan verilerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise gizlilik talepleri oldu. Türkiye genelinde en çok gelir vergisi ödeyen ilk 100 mükelleften 66'sı bilgilerinin ve isimlerinin kamuoyuna açıklanmasını istemedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

sag çepden sol cebe transfer olmus vergi yedik mi -))

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Sezer:

afrika ülkwelerine yardım et onlarda dron alsın :)

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıArşiv Unutmaz:

Gelirlerinin yüzde 90 ı ihracatdan. Daha 10 senelik firma bu kadar vergi verirken senin zihniyetindeki holdingler nerde onu söyle .Adamlara saygı duyacagina yermeye çalışıyorsun burda.

yanıt11
yanıt3
Haber YorumlarıOnur Yener:

Sayın Selçuk Bayraktarı Cumhurbaşkanı olarak ta görmekte isteriz, Rabbim nasip eder inşallah...

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerdar Kocakaya:

kasa kazanmış

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıaligs1981.ali@gmail.com:

ama koçlarında ismi vergi de geçiyormuş hayret

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbarış olgun:

koçlar montajcı. olsa ne olacak

yanıt0
yanıt0

Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar

Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! Silah, para...
Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine olay sözler: Sana bir çakarım

Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine olay sözler: Sana bir çakarım
Yıldız golcü İstanbul'a 2 kasa domatesle geldi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a 2 kasa domates getirdi
Polis paniği can aldı! 'Ben sakat kalacağım, arkadaşım da öldü'

Polis paniği can aldı! Arkadaşının sözleri yürek yaktı
Dünyaca ünlü oyuncudan olay aşk! Tom Cruise’u geride bıraktı

Ünlü oyuncu yeni sevgilisiyle yakınlaştı! Tom Cruise’u unuttu
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! İşte görev yapacak isimler

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! İşte görev yapacak isimler
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev

Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı