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Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!
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Michael Jackson’ın çocukken yüzlerini maskelerle gizlemesiyle ilgili Paris Jackson’dan dikkat çeken açıklama geldi. Ünlü şarkıcının kızı, babasının bu yöntemi neden uyguladığını yıllar sonra anlattı.

  • Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, babasının kendisini ve kardeşlerini maskelerle gizlemesinin amacının onları tanınmaktan korumak olduğunu açıkladı.
  • Paris Jackson, maskeler sayesinde insanların Michael Jackson'ın çocukları olduklarını anlamadığını ve bu durumun daha sıradan bir çocukluk yaşamalarını sağladığını belirtti.
  • Paris Jackson, bir otelde pencereden gördüğü kalabalık sayesinde babasının şöhretinin boyutunu ve onu neden bu şekilde korumaya çalıştığını kavradığını anlattı.

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson, çocukluk yıllarına ilişkin dikkat çeken bir anısını paylaştı. Katıldığı podcast programında babasının kendisi ve kardeşlerinin yüzlerini maskelerle gizlemesinin nedenini anlatan Jackson, o dönemde bu uygulamanın kendisine oldukça normal geldiğini söyledi.

Paris Jackson, babasının maske takmalarını istemesinin temel amacının onları tanınmaktan korumak olduğunu belirtti. Jackson, babasının kendilerine maske taktıkları takdirde dışarıda kimsenin onları tanımayacağını ve böylece diğer çocuklar gibi rahatça eğlenebileceklerini söylediğini aktardı.

Ünlü isim, maskeler sayesinde insanların Michael Jackson’ın çocukları olduklarını anlamadığını ve bu durumun kendilerine daha sıradan bir çocukluk yaşama fırsatı sunduğunu anlattı.

BABASININ ŞÖHRETİNİN BOYUTUNU BÖYLE ANLADI

Paris Jackson, babasının ne kadar büyük bir yıldız olduğunu çocukken tam anlamıyla fark etmediğini de dile getirdi. Bir otelde yaşadığı anıyı anlatan Jackson, pencereden dışarı baktığında kendisini şaşkına çeviren bir kalabalık gördüğünü söyledi.

O an Michael Jackson’ın gördüğü yoğun ilginin boyutunu daha iyi anladığını belirten Paris, babasının kendilerini neden bu şekilde korumaya çalıştığını da daha iyi kavradığını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Şu dövmelere bakıyorum da insan kendine bu eziyeti neden yapar diye sormadan edemiyorum.. Güzelliğini daha mı arttırmış acaba yoksa kaybolmaması için damgalananlara mı benzemiş. Yaşlanıp eziş bizüş olunca onlara bakıp iyi ki de yaptırmşım der herhalde..

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