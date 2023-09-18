Gökmen Çiçek Haberleri - Gökmen Çiçek Kimdir - Haberler

Gökmen Çiçek Kimdir ?

Gökmen Çiçek (1978, Gebze, Kocaeli), Türk bürokrat. 12 Mayıs 2022'de T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı valiler kararnamesi ile Kayseri valisi olarak atandı. İlk yılları ve eğitimi 1978 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya gelen Çiçek; ilk, orta ve lise eğitimini Gebze'de tamamladı. 2001 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Mesleki kariyeri 2004 Yılında İçişle