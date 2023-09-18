Gökmen Çiçek Haberleri - Gökmen Çiçek Kimdir - Haberler

Haberler
Haberler ›› Gökmen Çiçek Haberleri ››Gökmen Çiçek
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Gökmen Çiçek Haberleri

Gökmen Çiçek haber, Gökmen Çiçek son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Gökmen Çiçek

Gökmen Çiçek Biyografisi

Doğum YeriKocaeli / Türkiye
Doğum Tarihi1.1.1978

Gökmen Çiçek Kimdir ?

Gökmen Çiçek (1978, Gebze, Kocaeli), Türk bürokrat. 12 Mayıs 2022'de T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı valiler kararnamesi ile Kayseri valisi olarak atandı. İlk yılları ve eğitimi 1978 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya gelen Çiçek; ilk, orta ve lise eğitimini Gebze'de tamamladı. 2001 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Mesleki kariyeri 2004 Yılında İçişle
Biyografinin devamı için tıklayın
Kayseri'de 4. OSB İstişare Toplantısı Düzenlendi

Kayseri'de 4. OSB İstişare Toplantısı Düzenlendi

Gökmen Çiçek - 59 Dakika Önce
Vali Çiçek'ten Mimarsinan OSB'ye ziyaret

Vali Çiçek'ten Mimarsinan OSB'ye ziyaret

Gökmen Çiçek - 13.09.2023
Başkan Büyükkılıç: 'Artık ihtisas fuarları ile Kayseri'miz gündemde'

Başkan Büyükkılıç: "Artık ihtisas fuarları ile Kayseri'miz gündemde"

Gökmen Çiçek - 13.09.2023
Kayseri Valisi: Her mahalleye spor okulu kurulmalı

Kayseri Valisi: Her mahalleye spor okulu kurulmalı

Gökmen Çiçek - 13.09.2023
Vali Gökmen Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Gökmen Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Gökmen Çiçek - 13.09.2023
Vali Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Gökmen Çiçek - 13.09.2023
Okul öncesinde bütün servis şoförlerine uyuşturucu testi yapıldı

Okul öncesinde bütün servis şoförlerine uyuşturucu testi yapıldı

Gökmen Çiçek - 11.09.2023
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Okul Servisi Şoförlerini Uyuşturucu Testinden Geçirdiklerini Açıkladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Okul Servisi Şoförlerini Uyuşturucu Testinden Geçirdiklerini Açıkladı

Gökmen Çiçek - 11.09.2023
Güney Afrikalı turistler Soğanlı Vadisi'nde eğlendi

Güney Afrikalı turistler Soğanlı Vadisi'nde eğlendi

Gökmen Çiçek - 10.09.2023
Kayseri Kadın Kooperatifleri Ürünlerini Satışa Sunuyor

Kayseri Kadın Kooperatifleri Ürünlerini Satışa Sunuyor

Gökmen Çiçek - 10.09.2023
Kayseri Kadın Kooperatifleri, kendi satış ofislerinde hizmet verecek

Kayseri Kadın Kooperatifleri, kendi satış ofislerinde hizmet verecek

Gökmen Çiçek - 09.09.2023
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hacılar İlçesini Ziyaret Etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hacılar İlçesini Ziyaret Etti

Gökmen Çiçek - 08.09.2023
Kayseri'de okul güvenliği toplantısı yapıldı

Kayseri'de okul güvenliği toplantısı yapıldı

Gökmen Çiçek - 07.09.2023
Kayseri'de Üniversitelerin Güvenliği Değerlendirildi

Kayseri'de Üniversitelerin Güvenliği Değerlendirildi

Gökmen Çiçek - 07.09.2023
Vali Gökmen Çiçek, Tomarza ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Vali Gökmen Çiçek, Tomarza ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Gökmen Çiçek - 06.09.2023
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Tomarza'yı Ziyaret Etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Tomarza'yı Ziyaret Etti

Gökmen Çiçek - 05.09.2023
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Gökmen Çiçek - 05.09.2023
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Eyvan Sohbetleri programına katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Eyvan Sohbetleri programına katıldı

Gökmen Çiçek - 02.09.2023
Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Gökmen Çiçek - 30.08.2023
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Nakliyeciler Sitesi'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Nakliyeciler Sitesi'ni Ziyaret Etti

Gökmen Çiçek - 29.08.2023
Vali Gökmen Çiçek ile Başkan Büyükkılıç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Vali Gökmen Çiçek ile Başkan Büyükkılıç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Gökmen Çiçek - 29.08.2023
Soğanlı Vadisi turist akınına uğradı

Soğanlı Vadisi turist akınına uğradı

Gökmen Çiçek - 23.08.2023
Yeşilhisar'daki Soğanlı Vadisi Kapadokya'nın Girişi Kapısı Olarak Nitelendiriliyor

Yeşilhisar'daki Soğanlı Vadisi Kapadokya'nın Girişi Kapısı Olarak Nitelendiriliyor

Gökmen Çiçek - 23.08.2023
Suçluların korkulu rüyası: KGYS kameraları Kayseri'de

Suçluların korkulu rüyası: KGYS kameraları Kayseri'de

Gökmen Çiçek - 22.08.2023
Kayseri'de KGYS kameraları sayısı artırıldı

Kayseri'de KGYS kameraları sayısı artırıldı

Gökmen Çiçek - 22.08.2023
Kayseri'de rehabilitasyon merkezinin temeli atıldı! Vali Gökmen Çiçek: Uyuşturucuyla mücadelede bir kale inşa etmek istedik

Kayseri'de rehabilitasyon merkezinin temeli atıldı! Vali Gökmen Çiçek: Uyuşturucuyla mücadelede bir kale inşa etmek istedik

Gökmen Çiçek - 19.08.2023
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Uyuşturucu İle Mücadelede Kararlı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Uyuşturucu İle Mücadelede Kararlı

Gökmen Çiçek - 16.08.2023
Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Selver ve Dursun Koca Cami'nin açılışı yapıldı

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Selver ve Dursun Koca Cami'nin açılışı yapıldı

Gökmen Çiçek - 11.08.2023
Kayseri'de Yeşil Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Kayseri'de Yeşil Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Gökmen Çiçek - 09.08.2023
Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın Ailesine Ev Teslim Edildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın Ailesine Ev Teslim Edildi

Gökmen Çiçek - 08.08.2023
Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine ev teslimi yapıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine ev teslimi yapıldı

Gökmen Çiçek - 08.08.2023
Kayseri İmam Hatipliler Derneği Aile Pikniği Buluşması

Kayseri İmam Hatipliler Derneği Aile Pikniği Buluşması

Gökmen Çiçek - 06.08.2023
Kayseri Valisi ve ERÜ Rektörü ERFARMA'yı ziyaret etti

Kayseri Valisi ve ERÜ Rektörü ERFARMA'yı ziyaret etti

Gökmen Çiçek - 31.07.2023
Kayseri'de 2023 yılı üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kayseri'de 2023 yılı üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Gökmen Çiçek - 27.07.2023
2023 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

2023 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Gökmen Çiçek - 27.07.2023
Vali Çiçek net konuştu: 'Vallahi, billahi biz burada onlara uyuşturucu sattırmayacağız'

Vali Çiçek net konuştu: "Vallahi, billahi biz burada onlara uyuşturucu sattırmayacağız"

Gökmen Çiçek - 25.07.2023
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Gökmen Çiçek - 24.07.2023
Kayseri'de TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Düzenlendi

Kayseri'de TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Düzenlendi

Gökmen Çiçek - 23.07.2023
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yahyalı ilçesini ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yahyalı ilçesini ziyaret etti

Gökmen Çiçek - 20.07.2023
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 15 Temmuz şehitleri ailelerini ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 15 Temmuz şehitleri ailelerini ziyaret etti

Gökmen Çiçek - 14.07.2023
Kayseri'de Soğanlı Vadisi Foto Maratonu Tanıtıldı

Kayseri'de Soğanlı Vadisi Foto Maratonu Tanıtıldı

Gökmen Çiçek - 11.07.2023
Kayseri Valisi Muhtarlarla Buluştu

Kayseri Valisi Muhtarlarla Buluştu

Gökmen Çiçek - 04.07.2023
Kayseri'de Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali düzenlendi

Kayseri'de Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali düzenlendi

Gökmen Çiçek - 25.06.2023
Kaymakam Altıntaş, Kadın Kooperatifleri Fuarını Ziyaret Etti

Kaymakam Altıntaş, Kadın Kooperatifleri Fuarını Ziyaret Etti

Gökmen Çiçek - 25.06.2023
Albayrak Grubu'nun 'Kelime-i Tevhid' Hat Sergisi Kayseri'de açıldı

Albayrak Grubu'nun 'Kelime-i Tevhid' Hat Sergisi Kayseri'de açıldı

Gökmen Çiçek - 21.06.2023
Kayseri'de Kelime-i Tevhid Hat Sergisi açıldı

Kayseri'de Kelime-i Tevhid Hat Sergisi açıldı

Gökmen Çiçek - 21.06.2023
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni inceledi

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni inceledi

Gökmen Çiçek - 15.06.2023
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Jandarma Teşkilatı'nın 184. Yılı Kuruluş Yıl Dönümü Programına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Jandarma Teşkilatı'nın 184. Yılı Kuruluş Yıl Dönümü Programına Katıldı

Gökmen Çiçek - 15.06.2023
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü mesajı

Gökmen Çiçek - 13.06.2023
Kayseri'de 'Soğanlı Vadisi Foto Maratonu' düzenlenecek

Kayseri'de "Soğanlı Vadisi Foto Maratonu" düzenlenecek

Gökmen Çiçek - 09.06.2023
Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliğiyle Yapılan Anaokulu Açıldı

Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliğiyle Yapılan Anaokulu Açıldı

Gökmen Çiçek - 06.06.2023
Kayseri'de jandarma sorumluluk bölgesindeki çocuklar için tekvando kursu açıldı

Kayseri'de jandarma sorumluluk bölgesindeki çocuklar için tekvando kursu açıldı

Gökmen Çiçek - 03.06.2023
KAYDEM'den ERÜ Rektörü Altun'a ziyaret

KAYDEM'den ERÜ Rektörü Altun'a ziyaret

Gökmen Çiçek - 31.05.2023
İpeksi Dokunuş Projesi ile Gençler Madalya Kazanıyor

İpeksi Dokunuş Projesi ile Gençler Madalya Kazanıyor

Gökmen Çiçek - 27.05.2023
Kayseri'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Kayseri'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Gökmen Çiçek - 26.05.2023
Kayseri'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Kayseri'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Gökmen Çiçek - 25.05.2023
Depremzedelerin yaptığı el ürünleri sergilendi

Depremzedelerin yaptığı el ürünleri sergilendi

Gökmen Çiçek - 24.05.2023
Vali Çiçek'ten Başkan Büyükkılıç'a övgü ve teşekkür

Vali Çiçek'ten Başkan Büyükkılıç'a övgü ve teşekkür

Gökmen Çiçek - 23.05.2023
Develi Belediye Başkanı Elbistan Develi Konteyner Kenti'ni Ziyaret Etti

Develi Belediye Başkanı Elbistan Develi Konteyner Kenti'ni Ziyaret Etti

Gökmen Çiçek - 22.05.2023
Vali Gökmen Çiçek, konteyner kentte çocuklarla kitap okudu

Vali Gökmen Çiçek, konteyner kentte çocuklarla kitap okudu

Gökmen Çiçek - 20.05.2023
Kayseri Valisi Çiçek oyunu kullandı

Kayseri Valisi Çiçek oyunu kullandı

Gökmen Çiçek - 14.05.2023
Vali Çiçek: 'Güzel bir ortamda seçimi götürüyoruz'

Vali Çiçek: "Güzel bir ortamda seçimi götürüyoruz"

Gökmen Çiçek - 14.05.2023
Vali Çiçek'ten uyuşturucu mesajı: 'Gençlerimizi zehirleme hayalleri kuran tacirlere bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız'

Vali Çiçek'ten uyuşturucu mesajı: "Gençlerimizi zehirleme hayalleri kuran tacirlere bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız"

Gökmen Çiçek - 10.05.2023
Kayseri'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Kayseri'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Gökmen Çiçek - 10.05.2023
Vali Çiçek: 'Seçim sürecinin ilimizde huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirler alınmıştır'

Vali Çiçek: "Seçim sürecinin ilimizde huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirler alınmıştır"

Gökmen Çiçek - 10.05.2023
Deprem bölgesinde cami temizliği

Deprem bölgesinde cami temizliği

Gökmen Çiçek - 09.05.2023
Kurşunlanan levhalar sergilendi, trafik güvenliğine dikkat çekildi

Kurşunlanan levhalar sergilendi, trafik güvenliğine dikkat çekildi

Gökmen Çiçek - 08.05.2023
Kurşunlanan levhalar sergilendi, trafik güvenliğine dikkat çekildi

Kurşunlanan levhalar sergilendi, trafik güvenliğine dikkat çekildi

Gökmen Çiçek - 08.05.2023
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yapılacak lise binası için protokol imzalandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yapılacak lise binası için protokol imzalandı

Gökmen Çiçek - 02.05.2023
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Sarız'da vatandaşlarla bir araya geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Sarız'da vatandaşlarla bir araya geldi

Gökmen Çiçek - 02.05.2023
Kahramanmaraşlı depremzede öğrenci valiyi gördü, teşekkür etti

Kahramanmaraşlı depremzede öğrenci valiyi gördü, teşekkür etti

Gökmen Çiçek - 29.04.2023
Kahramanmaraşlı depremzede öğrenci valiyi gördü, teşekkür etti

Kahramanmaraşlı depremzede öğrenci valiyi gördü, teşekkür etti

Gökmen Çiçek - 29.04.2023
Büyükkılıç: 'IPARD'ın mutluluğunu paylaşıyoruz'

Büyükkılıç: "IPARD'ın mutluluğunu paylaşıyoruz"

Gökmen Çiçek - 29.04.2023
Vali Çiçek: 'Kayseri'nin valisi olmaktan 10 kat daha fazla gurur duydum'

Vali Çiçek: "Kayseri'nin valisi olmaktan 10 kat daha fazla gurur duydum"

Gökmen Çiçek - 29.04.2023
Enkaz kaldırma tamamlandı, acil yıkılacak binalar yıkıldı

Enkaz kaldırma tamamlandı, acil yıkılacak binalar yıkıldı

Gökmen Çiçek - 28.04.2023
Adıyaman'da medya ve basın sitesi kuruldu

Adıyaman'da medya ve basın sitesi kuruldu

Gökmen Çiçek - 27.04.2023
Adıyaman'da medya ve basın sitesi kuruldu

Adıyaman'da medya ve basın sitesi kuruldu

Gökmen Çiçek - 27.04.2023
Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, Soğanlı'yı tanıtmaya devam ediyor

Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, Soğanlı'yı tanıtmaya devam ediyor

Gökmen Çiçek - 25.04.2023
Kayseri Valisi Çiçek, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Kayseri Valisi Çiçek, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Gökmen Çiçek - 21.04.2023
Vali Çiçek: 'Toplum olarak kaynaşma ve dayanışma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşamaktayız'

Vali Çiçek: "Toplum olarak kaynaşma ve dayanışma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşamaktayız"

Gökmen Çiçek - 21.04.2023
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Adıyaman'da bayram namazının ardından konuştu Açıklaması

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Adıyaman'da bayram namazının ardından konuştu Açıklaması

Gökmen Çiçek - 21.04.2023
Vali Çiçek ayağının tozuyla kolları sıvadı

Vali Çiçek ayağının tozuyla kolları sıvadı

Gökmen Çiçek - 19.04.2023
Başkan Büyükkılıç'tan Vali Çiçek'e 'hoş geldin' ziyareti

Başkan Büyükkılıç'tan Vali Çiçek'e "hoş geldin" ziyareti

Gökmen Çiçek - 18.04.2023
Vali Çiçek Kayseri'ye döndü

Vali Çiçek Kayseri'ye döndü

Gökmen Çiçek - 18.04.2023
Kayseri OSB Heyeti Adıyaman'da Vali Çiçek'le buluştu

Kayseri OSB Heyeti Adıyaman'da Vali Çiçek'le buluştu

Gökmen Çiçek - 13.04.2023
Depremzedeler için psikoterapi merkezi kuruluyor

Depremzedeler için psikoterapi merkezi kuruluyor

Gökmen Çiçek - 12.04.2023
Adıyaman'da enkazların yüzde 82'si kaldırıldı

Adıyaman'da enkazların yüzde 82'si kaldırıldı

Gökmen Çiçek - 12.04.2023
Vali Gökmen Çiçek'ten bir ilk daha! 1 ayın sonunda Adıyaman'a önemli bir eğitim üssü kazandırdı

Vali Gökmen Çiçek'ten bir ilk daha! 1 ayın sonunda Adıyaman'a önemli bir eğitim üssü kazandırdı

Gökmen Çiçek - 12.04.2023
Deprem bölgesine Konteynır Basın Sitesi kuruluyor

Deprem bölgesine Konteynır Basın Sitesi kuruluyor

Gökmen Çiçek - 11.04.2023
Vali Gökmen Çiçek Adıyaman'da depremzede çocukların oyun davetini kırmadı

Vali Gökmen Çiçek Adıyaman'da depremzede çocukların oyun davetini kırmadı

Gökmen Çiçek - 23.03.2023
Adıyaman'daki 2 konteyner çarşı ticari hayatı canlandırdı! Bakkal, berber ve kırtasiyeler hizmet vermeye başladı

Adıyaman'daki 2 konteyner çarşı ticari hayatı canlandırdı! Bakkal, berber ve kırtasiyeler hizmet vermeye başladı

Gökmen Çiçek - 21.03.2023
Bir haftada kurulan 2 konteyner çarşı, Adıyamanlı esnafları tekrar ticari hayata döndürdü

Bir haftada kurulan 2 konteyner çarşı, Adıyamanlı esnafları tekrar ticari hayata döndürdü

Gökmen Çiçek - 20.03.2023
Vali Çiçek, deprem ve selin vurduğu Adıyaman'da çalışmaları yakından takip ediyor

Vali Çiçek, deprem ve selin vurduğu Adıyaman'da çalışmaları yakından takip ediyor

Gökmen Çiçek - 18.03.2023
Adıyaman'da konteyner basın koordinasyon merkezi oluşturulacak

Adıyaman'da konteyner basın koordinasyon merkezi oluşturulacak

Gökmen Çiçek - 18.03.2023
Adıyaman'a Koordinatör Vali olarak atanan Gökmen Çiçek, yaraları sarmak için gece gündüz demeden çalışıyor

Adıyaman'a Koordinatör Vali olarak atanan Gökmen Çiçek, yaraları sarmak için gece gündüz demeden çalışıyor

Gökmen Çiçek - 11.03.2023
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adıyaman'a koordinatör vali olarak atandı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adıyaman'a koordinatör vali olarak atandı

Gökmen Çiçek - 10.03.2023
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan eğlenceli 'deprem bilinçlendirmesi'

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan eğlenceli 'deprem bilinçlendirmesi'

Gökmen Çiçek - 09.03.2023
'Bambaşka bir Elbistan'a uyanacağız' diyen Vali Gökmen Çiçek sözünde durdu: Elbistan'da konteyner çarşılar 4 günde tamamlandı

"Bambaşka bir Elbistan'a uyanacağız" diyen Vali Gökmen Çiçek sözünde durdu: Elbistan'da konteyner çarşılar 4 günde tamamlandı

Gökmen Çiçek - 27.02.2023
Başkan Büyükkılıç, depremzedelerin her zaman yanında

Başkan Büyükkılıç, depremzedelerin her zaman yanında

Gökmen Çiçek - 27.02.2023
Elbistan'da depremzede esnaf için 72 saatte 2 konteyner çarşı kuruldu

Elbistan'da depremzede esnaf için 72 saatte 2 konteyner çarşı kuruldu

Gökmen Çiçek - 26.02.2023
title