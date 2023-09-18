Gökmen Çiçek Haberleri - Gökmen Çiçek Kimdir - Haberler

Gökmen Çiçek Haberleri
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Gökmen Çiçek Biyografisi
Gökmen Çiçek Kimdir ?
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Okul Servisi Şoförlerini Uyuşturucu Testinden Geçirdiklerini Açıkladı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti
Vali Gökmen Çiçek ile Başkan Büyükkılıç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Yeşilhisar'daki Soğanlı Vadisi Kapadokya'nın Girişi Kapısı Olarak Nitelendiriliyor
Kayseri'de rehabilitasyon merkezinin temeli atıldı! Vali Gökmen Çiçek: Uyuşturucuyla mücadelede bir kale inşa etmek istedik
Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Selver ve Dursun Koca Cami'nin açılışı yapıldı
Kayseri'de 2023 yılı üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Vali Çiçek net konuştu: "Vallahi, billahi biz burada onlara uyuşturucu sattırmayacağız"
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni inceledi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Jandarma Teşkilatı'nın 184. Yılı Kuruluş Yıl Dönümü Programına Katıldı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü mesajı
Kayseri'de jandarma sorumluluk bölgesindeki çocuklar için tekvando kursu açıldı
Vali Çiçek'ten uyuşturucu mesajı: "Gençlerimizi zehirleme hayalleri kuran tacirlere bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız"
Vali Çiçek: "Seçim sürecinin ilimizde huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirler alınmıştır"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Sarız'da vatandaşlarla bir araya geldi
Vali Çiçek: "Toplum olarak kaynaşma ve dayanışma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşamaktayız"
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Adıyaman'da bayram namazının ardından konuştu Açıklaması
Vali Gökmen Çiçek'ten bir ilk daha! 1 ayın sonunda Adıyaman'a önemli bir eğitim üssü kazandırdı
Adıyaman'daki 2 konteyner çarşı ticari hayatı canlandırdı! Bakkal, berber ve kırtasiyeler hizmet vermeye başladı
Bir haftada kurulan 2 konteyner çarşı, Adıyamanlı esnafları tekrar ticari hayata döndürdü
Vali Çiçek, deprem ve selin vurduğu Adıyaman'da çalışmaları yakından takip ediyor
Adıyaman'a Koordinatör Vali olarak atanan Gökmen Çiçek, yaraları sarmak için gece gündüz demeden çalışıyor
"Bambaşka bir Elbistan'a uyanacağız" diyen Vali Gökmen Çiçek sözünde durdu: Elbistan'da konteyner çarşılar 4 günde tamamlandı