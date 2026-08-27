Kayseri'de Melik Emir Gazi Türbesi Restorasyonu Başladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melik Emir Gazi Türbesi'nin restorasyon çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören bölgesinde bulunan ve kentin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan Melik Emir Gazi Türbesi'nin restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gökmen Çiçek, türbenin restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde türbenin yer aldığı tarihi alanda peyzaj düzenlemesine geçileceğini kaydetti.

Bölgenin Melik Emir Gazi'nin yanı sıra önemli Türk komutanlarının türbeleri ile tarihi bir camiyi de bünyesinde barındırdığını ifade eden Çiçek, alanın tarihi açıdan büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA