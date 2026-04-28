Kent Güvenlik Danışma Kurulu, Vali Çiçek başkanlığında toplandı

Kayseri'de Kent Güvenlik Danışma Kurulu toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, asayiş, trafik ve okul güvenliği başta olmak üzere şehrin genel güvenlik konuları ele alındı.

Çiçek, yaptığı konuşmada, vatandaşların huzur ve güvenliğini temin etmek adına çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "İlimiz genelinde yürüttüğümüz kararlı ve etkin çalışmalar neticesinde asayiş ve güvenlik alanında önemli başarılar elde etmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantı, emniyet ve jandarmanın sunumların ardından sona erdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
