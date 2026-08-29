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Kayseri'de Jandarma Rütbe Terfi Töreni Gerçekleştirildi

Kayseri'de Jandarma Rütbe Terfi Töreni Gerçekleştirildi
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen rütbe terfi törenine katıldı. Törende bir üst rütbeye terfi eden subay, astsubay ve uzman erbaşların yeni rütbeleri takdim edilirken, Vali Çiçek personeli tebrik ederek başarılar diledi. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda bir üst rütbeye terfi eden subay, astsubay ve uzman erbaşlar için düzenlenen Rütbe Terfi Töreni'ne katıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, bir üst rütbeye terfi eden personelin yeni rütbeleri takdim edildi. Vali Gökmen Çiçek; terfi eden subay, astsubay ve uzman erbaşları tebrik ederek yeni rütbelerinin hayırlı olmasını diledi ve görevlerinde başarılar temenni etti.

Tören, günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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