Vali Çiçek'ten hastanede tedavi gören vatandaşlara bayram ziyareti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, Kurban Bayram'larını kutladı.

Vali Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren vatandaşları ziyaret ederek, hasta ve hasta yakınlarının bayramını tebrik etti. Servisleri tek tek ziyaret eden Vali Çiçek, hastalarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta yakınlarıyla da sohbet eden Vali Çiçek, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür ederek görev başındaki tüm personele hayırlı bayramlar diledi.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Çiçek, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade ederek tüm hastalara acil şifalar temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı