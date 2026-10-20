Kayseri'de 'Sensiz Olmaz' değerlendirme toplantısı Vali Çiçek başkanlığında yapıldı

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Kayseri Valiliği himayelerinde, Kocasinan Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen "Sensiz Olmaz" Projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda ilçe kaymakamları ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda, suça sürüklenen çocukların suçtan uzaklaştırılması, topluma kazandırılması ve güvenli bir gelecek inşa etmelerine katkı sunulması amacıyla yürütülen önleyici ve rehabilite edici çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, proje kapsamında kurumlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir sunum yapılarak yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı