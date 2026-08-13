Kayseri'de Dev Höyük Kazısı: Tarih Yeniden Yazılacak

KAYSERİ Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilhisar ilçesindeki Eğriköy Höyük Kazı Alanı'nda başlatılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, " İç Anadolu'nun en büyük höyüklerinden birisinin de burada olduğunu görüyoruz. Bilimsel veriler aşağıda çok önemli yapıların ortaya çıkacağını gösteriyor. Hocalarımızın yaptığı çalışmalar, jeoradar çalışmaları, dron çalışmaları, bilimsel bütün veriler aşağıda çok önemli yapıların ortaya çıkacağını gösteriyor. Kayseri ve ülkemizin tarihini bambaşka bir yere çevirecek" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilhisar ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ilçede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte gerçekleştirdiği ilçe ziyaretine, Başköy Mahallesi sınırlarında bulunan ve restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Aziz George Kilisesi'ni ziyaret ederek başlayan Vali Gökmen Çiçek, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'dan bilgi alan Vali Çiçek, ziyaret programı kapsamında Eski Başköy'de de incelemelerde bulundu. Ardından Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük Kazı Alanı'nı ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, bölgede yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları hakkında Şükrü Dursun'dan bilgi aldı.

'EN ÖNEMLİ NOKTALARDAN BİRİSİNİN EĞRİKÖY HÖYÜK'TE OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ'

Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, "Hepinizin bildiği gibi bambaşka bir coğrafyada yaşıyoruz. Kayseri, Kapadokya'nın giriş kapısı olması özelliği bakımından zaten birçok tarihi eseri, tarihi alanı içinde barındırıyor. Ancak bundan çok daha ötesi var Kayseri'de. Çok daha eski dönemlerde özellikle Kültepe Kaniş Karum'la beraber Asurlar'a, Tunç Çağı'na kadar giden Kayseri tarihi Kültepe Kaniş Karum'da yapılan çalışmalar sonucunda 15 tane daha Karum'un Kayseri'de olduğunu tahmin ediyor bilim insanları. Onların içerisinde 1907'den itibaren yapılan araştırmalarla en önemli noktalardan birisinin, Yeşilhisar Yeşilova Mahallesi'nde olan Eğriköy Höyük'te olduğu iki tepede olduğunu tahmin ediyoruz. Burada Demir Çağı'na, Tunç Çağı'nda çoğunluğu olmak üzere çalışmaların o noktalara kadar gideceği, bilim insanlarımız, kazı başkanımız, kültür müdürümüz ve burada yapılan çalışmaların bize verdiği veriler bu noktada" diye konuştu.

'KAYSERİ'NİN HER YERİNDEN TARİH FIŞKIRIYOR'

Kayseri'nin ticaret şehri olduğunu hatırlatan Gökmen Çiçek, "6 bin yıl önce Asurlar'dan itibaren aldığımız Kültepe Kaniş Karum'daki bütün tabletler bize 6 bin, 7 bin yıl önce de bu şehrin ticaretin önemli merkezlerinden birisi olduğunu göstermişti. Şimdi bambaşka bir noktadayız ve Kayseri tarihini ve memleketimizin tarihini, ülkemizin tarihini bambaşka bir yere çevirecek İç Anadolu'nun en büyük höyüklerinden birisinin de burada olduğunu görüyoruz. Hocalarımızın yaptığı çalışmalar, jeoradar çalışmaları, dron çalışmaları, bilimsel bütün veriler aşağıda çok önemli yapıların ortaya çıkacağını gösteriyor. O yüzden heyecanlıyız. Kayseri için heyecanlıyız. Kayseri tarihi için heyecanlıyız. Kayseri'nin her yerinde tarih fışkırıyor. Ancak burada başka bir tarih var" ifadelerini kullandı.

'TİCARET YOLALRININ AKDENİZ'E DEVAM EDECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ'

Eğriköy Höyük Kazı Alanı'ndaki ticaret yollarının Akdeniz'e kadar ulaşabileceğini aktaran Vali Çiçek, "Burada çok daha eskiye giden, Tunç Çağı'na giden, hatta hocamızın söylediği Demir Çağı'ndan da bile beklediğimiz eski Hitit dönemini, geç Hitit döneminden eserlerin çıkacağı ama daha çok Asurlar'dan yine eserler beklediğimiz ve ticaret yolu üzerinde en önemli merkezlerden birisindeyiz. Bu ticaret yollarının Akdeniz'e doğru devam edeceğini tahmin ediyoruz. ve bu yapının da burada olmasını hocamızdan aldığımız bilgilere göre demir madenlerine yakın bir bölgede olması ve burada araştırmalarla demirin işlenmiş olabileceğini de gösteriyor. Dolayısıyla bugün başlatılan çalışma, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün desteği, Yeşilhisar Kaymakamlığımızın desteği, Yeşilhisar Belediyemizin özel desteği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Ekin hocamız ve ekip arkadaşlarıyla beraber gerçekten ülkemiz için tarihi için çok önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Burası bambaşka yere taşıyacak bizi. Dolayısıyla burada heyecanlıyız. Ben de heyecanla takip edip edeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı