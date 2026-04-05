Kayseri'de avukatlar kendi günlerini konser vererek kutladı

Kayseri'de avukatlar, kurdukları koro ile 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenledikleri konserde mesleki dayanışmalarını müzikle pekiştirdi. Vali Gökmen Çiçek ve Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy'un katıldığı etkinlikte avukatlar, çeşitli parçalar seslendirerek sanatı ve dayanışmayı vurguladılar.

Kayseri'de avukatlar, kendi kurdukları koro ile 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla meslektaşlarına konser verdi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen 100. Yıl Konseri'nde, avukatlardan oluşan koro ve konuk sanatçı Çiğdem Gürdal sahne aldı.

Konserde konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, avukatların bir haksızlığı gidermek için gece gündüz çalıştığını dile getirdi.

Düzenlenen programdan dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Çiçek, "Sadece dosyalarla değil, müzikle, sanatla bizleri bir araya getiriyorsunuz. Bunu çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Bizde terapi olmak için aranızdayız. Muhteşemsiniz." dedi.

Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy da Kayseri Barosu olarak avukatların, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda birlikte üretmesini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Sanatın toplumları bir araya getirdiğini ve ortak değerlerde buluşturduğunu belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"Hukukun savunucusu olan bizler adaletin tesisi için sözle kalemle ve vicdanla mücadele eden bir mesleğin mensuplarıyız. Ancak biliyoruz ki insanı güçlü kılan yalnızca aklı değil aynı zamanda ruhudur, duygusudur, sanata olan yakınlığıdır. Bu akşam sahnede göreceğiniz koro yalnızca bir müzik topluluğu değil, aynı zamanda mesleğimizin dayanışmasını, birliğini ve ortak ruhunu temsil eden meslektaşlarımızla buluşmaktadır. Cübbelerini çıkarıp, notaların içinde buluşan avukatlarımız bize hukukun sadece bir mücadele alanı değil, aynı zamanda bir kültür ve zarafet meselesi olduğunu hatırlatıyor."

Avukatların konserde seslendirdiği "Duydum ki unutmuşsun", "Çamlar arasında süzülürken mehtap" ve "İnleyen nağmeler" gibi parçalara meslektaşları da eşlik etti.

Programda, sanatçı Çiğdem Gürdal da sevilen parçaları seslendirdi.

Konsere, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, avukatlar ve protokol ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor

Böylesi daha önce olmadı! Dünyanın gözü bu haritada
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim

245 bin kişiye ağır darbe! Emeklilikleri gitti, maaş geri alınacak
Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti