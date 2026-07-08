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2026 Yılı 3'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

2026 Yılı 3'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
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Vali Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen toplantıda, kamu yatırımları ve projelerin son durumu değerlendirildi, kurumlar arası koordinasyon vurgulandı.

2026 Yılı 3'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy'un yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen kamu yatırımları ile devam eden proje ve çalışmalar değerlendirildi. Kurumlar tarafından devam eden yatırımların son durumu hakkında sunumlar yapılırken, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar ele alındı. Vali Gökmen Çiçek, kamu yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının önemine dikkat çekerek, vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantı, kurum temsilcilerinin görüş ve değerlendirmelerinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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