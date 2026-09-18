Vali Çiçek: 'Gazilerimiz; vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakârlığın en anlamlı timsalleri, milletimizin gurur ve onur abideleridir'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ; 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gökmen Çiçek mesajında; "Aziz milletimizin bağımsızlığı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimiz, tarihimizin en şerefli sayfalarında müstesna bir yere sahiptir. Gazilerimizin, en zor şartlarda gösterdiği üstün cesaret ve fedakarlık, bugün olduğu gibi gelecekte de milletimizin yolunu aydınlatacak; onların bizlere bıraktığı kutlu miras, vatanımıza, bayrağımıza ve devletimize sahip çıkma sorumluluğumuzu her daim hatırlatacaktır. Devletimiz, şehitlerimizin aziz emanetleri ile kahraman gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin daima yanında olmaya devam edecektir. Bizlere düşen, onların fedakarlıklarını unutmamak, hatıralarını yaşatmak ve birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan kahraman gazilerimize uzun ömürler diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı