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Kayseri Valisi Çiçek, yeni İl Emniyet Müdürü Ergen'den güvenlik çalışmalarını dinledi

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Kayseri Valisi Çiçek, yeni İl Emniyet Müdürü Ergen'den güvenlik çalışmalarını dinledi
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, göreve yeni başlayan İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi alan Çiçek'e Ergen, çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; şehre atanarak görevine başlayan Kayseri İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette Vali Gökmen Çiçek; İl Emniyet Müdürü Ergen'e yeni görevinde başarılar dileyerek, Kayseri'de yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ise nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Çiçek'e teşekkür ederek, Kayseri'nin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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