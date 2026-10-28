Kayseri Valisi Çiçek, TEKNOFEST ve TÜBİTAK'ta başarılı 13 okul takımını kabul etti

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, başarılı öğrencileri ve öğretmenleri makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarında Kayseri'yi başarıyla temsil eden 13 okulun proje takımında yer alan öğrenciler, öğretmenler ve GÖKTİM Teknoloji Atölyesi hamilerini makamına kabul eden Çiçek, projeler ve yarışmalarda elde edilen başarılar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çiçek, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarla Kayseri'yi başarıyla temsil eden öğrencileri, öğretmenleri ve emeği geçen tüm paydaşları tebrik ettiğini belirtti.

Kaynak: AA