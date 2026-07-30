Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e önemli ziyaret

World Türk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Adem Erdağı ile Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, sanayi, spor, tarım ve kültür alanlarında Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olan Kayseri'nin güncel çalışmaları ve gündeme ilişkin konular değerlendirildi.

Samimi bir atmosferde geçen görüşmede, medya ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemi üzerinde de duruldu.

Ziyaretin ardından Adem Erdağı ve Okan Geçgel, misafirperverliği ve nazik kabulleri dolayısıyla Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür etti.

Medya mensubu konuklarını sıcak bir ilgi ile ağırlayan Vali Gökmen Çiçek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Haber Platformu