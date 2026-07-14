Vali Çiçek: 15 Temmuz, milletimizin demokrasiye bağlılığını tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir dönüm noktasıdır

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklama yayımladı.

Vali Çiçek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "15 Temmuz 2016 gecesi, aziz milletimiz; iradesine, demokrasisine, bağımsızlığına ve vatanına sahip çıkarak dünya tarihine altın harflerle yazılan büyük bir destana imza atmıştır. FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi karşısında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tek yürek olan milletimiz; canı pahasına meydanlara inmiş, devletine ve bayrağına sahip çıkarak bu alçak girişimi bertaraf etmiştir. O gece yazılan kahramanlık destanı, milletimizin birlik ve beraberliğinin, güçlü iradesinin ve sarsılmaz vatan sevgisinin en büyük nişanesi olmuştur. 15 Temmuz; sadece bir darbe girişiminin engellendiği bir tarih değil, aynı zamanda milletimizin demokrasiye olan bağlılığını, istiklal ve istikbalinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir dönüm noktasıdır. Bugün bizlere düşen en önemli görev; 15 Temmuz ruhunu daima canlı tutmak, şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü yarınlara taşımaktır. Gelecek nesillerimize, o gece verilen destansı mücadeleyi doğru anlatmak ve milli hafızamızı diri tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı