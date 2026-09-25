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Kayseri Valisi Çiçek, dünya birincisi GÖKTİM KartalAir öğrencilerini kabul etti

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Kayseri Valisi Çiçek, dünya birincisi GÖKTİM KartalAir öğrencilerini kabul etti
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ABD'deki RoboNation SUAS 2026 Yarışması'nda lise kategorisinde dünya birincisi olan GÖKTİM KartalAir Takımı öğrencilerini makamında kabul etti. Vali Çiçek, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen RoboNation SUAS 2026 Yarışması'nda lise kategorisinde dünya birincisi olan GÖKTİM KartalAir Takımı öğrencilerini makamında kabul etti.

Ziyarette Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, GÖKTİM Dener Teknoloji Atölyesi Hamisi Cemal Dener ve beraberindekiler de hazır bulundu. Vali Çiçek, uluslararası başarı elde eden öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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