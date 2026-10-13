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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in babaannesi Sara Çiçek vefat etti

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in babaannesi Sara Çiçek vefat etti. Cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Çoban Mustafa Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Mutlukent Mezarlığı'nda defnedilecek. Kayseri Valiliği ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in babaannesi Sara Çiçek hayatını kaybetti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in babaannesi Sara Çiçek hayatını kaybetti. Merhume Çiçek'in cenazesinin öğle namazına müteakip Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Mutlukent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merhumeye Allah'tan rahmet; başta Valimiz Sayın Gökmen Çiçek olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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