Haberler

Vali Çiçek, Şehit Ailelerinin Bayramını Kutladı

Vali Çiçek, Şehit Ailelerinin Bayramını Kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı'nda şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Vali, Van'da şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt ve Şırnak'ta şehit olan Polis Memuru Hüseyin Danacı'nın aileleriyle bir araya geldi, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ; Kurban Bayramı münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Vali Gökmen Çiçek, 18 Temmuz 2022 tarihinde Van'da şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt'un ailesini ziyaret etti. Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Çiçek, bayramlarını kutlayarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Ardından, 16 Nisan 2016 tarihinde Şırnak'ta şehit olan Polis Memuru Hüseyin Danacı'nın ailesini ziyaret eden Vali Çiçek, şehit ailesiyle yakından ilgilenerek Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Ziyaretlerde aziz şehitleri rahmet ve minnetle anan Vali Çiçek, şehit ailelerine devletin kapılarının her zaman açık olduğu belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho'ya beklemediği bir şok

Ellerini ovuşturarak bekliyordu! Mourinho'ya beklemediği bir şok
Bu kez Galatasaray değil! Szymanski'ye Süper Lig'den dev talip

Bu kez Galatasaray değil! Szymanski'ye Süper Lig'den dev talip
AK Parti 'af' tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok

AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu
Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı

Uğurcan'dan çok çarpıcı Fenerbahçe itirafı
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Elenen yarışmacı, Sercan'ın özel hayatını ifşa etti
Altay Bayındır adım adım Beşiktaş'a

Ezeli rakibe transfer oluyor