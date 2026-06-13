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Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, hayatını kaybetti

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, hayatını kaybetti
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Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, kalp krizi geçirdi. Şenol Esmer, sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Esmer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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