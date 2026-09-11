Vali Çiçek, Tacettin Veli Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretleri kapsamında esnafı iş yerlerinde ziyaret eden Vali Çiçek, esnafın talep ve beklentilerini dinleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çiçek, ziyarette mahalle sakinleriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak esnaf ve vatandaşlara gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı