Kayserispor yönetimi, Vali Çiçek ile bir araya geldi
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayserispor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan seçilen Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul ederek tebrik etti.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayserispor'un geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Gökmen Çiçek; Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı