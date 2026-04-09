Vali Çiçek: "Kahraman polislerimiz, toplumumuzun huzurunun en büyük teminatıdır"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında; "Gece gündüz demeden görevlerini yerine getiren, gerektiğinde canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen kahraman polislerimiz, toplumumuzun huzurunun en büyük teminatıdır" ifadelerine yer verdi.

Vali Gökmen Çiçek; Polis Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. "10 Nisan Polis Haftası ve köklü geçmişiyle gurur duyduğumuz Türk Polis Teşkilatımızın 181'inci kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer veren Vali Çiçek mesajında; "Kurulduğu günden bu yana milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve devletimizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek adına büyük bir özveriyle görev yapan polislerimiz; hukukun üstünlüğünü esas alarak, insan haklarına saygılı, fedakar ve kararlı duruşlarıyla her zaman takdir toplamaktadır. Gece gündüz demeden görevlerini yerine getiren, gerektiğinde canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen kahraman polislerimiz, toplumumuzun huzurunun en büyük teminatıdır. Suç ve suçlularla mücadelede gösterdikleri azim, modern gelişmelere uyum sağlayan yapıları ve yüksek görev bilinciyle Türk Polis Teşkilatı, milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu anlamlı hafta vesilesiyle görevleri başında şehit düşen polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Görevi başındaki tüm emniyet mensuplarımıza sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyor; Polis Haftası'nı ve 181'inci kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
