Haberler

Vali Çiçek: Basın Toplum için Kamu Hizmeti Yürütüyor

Vali Çiçek: Basın Toplum için Kamu Hizmeti Yürütüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, basın mensuplarının toplum adına önemli bir kamu hizmeti yürüttüğünü belirterek, doğru ve tarafsız habercilik anlayışının demokratik toplumlar için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Ayrıca basının kentin tanıtımına ve kamu kurumlarıyla vatandaşlar arasındaki köprü vazifesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, basın mensuplarının toplum adına bir kamu hizmeti yürüttüklerini söyleyerek, kentin tanıtımına verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın; doğru, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan, toplumsal bilinç ve ortak aklın oluşmasına önemli katkılar sunan en temel kurumlardan biridir. Basın özgürlüğü ile birlikte gazetecilik mesleğinin taşıdığı sorumluluk da artmış; doğru bilgiye ulaşma hakkının korunması, kamu yararının gözetilmesi ve etik değerlerden taviz verilmemesi, mesleğin en temel ilkeleri olmuştur. Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte bilgiye erişim kolaylaşırken, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın önemi de her geçen gün daha fazla artmaktadır. Bu noktada, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına gece gündüz demeden fedakarca görev yapan basın mensuplarımız, toplum adına önemli bir kamu hizmeti yürütmektedir. Kayseri'mizin gelişimine, tanıtımına ve sahip olduğu tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerin geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sunan; kamu kurumlarımız ile vatandaşlarımız arasında önemli bir köprü vazifesi gören yerel ve ulusal basın kuruluşlarımıza ve tüm basın emekçilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekili

İşte 'baba ocağı'nı bırakıp Yeni Parti'ye katılan 91 vekil

Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı

Özel'den dikkat çeken hamle! Yeni Parti logosu ilk kez görücüye çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus kadına torunlarından kötü sürpriz: Düşmanca bana bakıyorlar

Plaja giden Rus kadına kötü sürpriz: Şu anda herkes bana bakıyor
YENİ Parti X'e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın

YENİ Parti X'e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın
İspanya cehennemi yaşıyor: Orman yangınları kontrolden çıktı, 10 bin kişi tahliye edildi

Ülke cehennemi yaşıyor: 10 bin kişi tahliye edildi
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış

Belediyede yasak aşk skandalı: Başkan, spiker sevgilisini işe almış
CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti

Başkan dahil herkes istifa etti! Bu belediyede CHP'li kimse kalmadı
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor
Mobilya mağazasında skandal görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Dünyaca ünlü mobilya mağazasında skandal görüntü