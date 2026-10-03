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Abdullah Gül, 88 yaşındaki amcası Mustafa Gül'ün Kayseri'deki cenaze törenine katıldı

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 88 yaşında vefat eden amcası Mustafa Gül'ün Kayseri'deki cenaze törenine katıldı. Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Gül, Kayseri Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, vefat eden amcası Mustafa Gül'ün memleketi Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle 88 yaşında vefat eden Mustafa Gül'ün cenazesi, Orgeneral Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Gül'ün cenazesi, Kayseri Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Mustafa Gül'ün ailesi ve yakınları ile Vali Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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