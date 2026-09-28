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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yeni atanan İl Emniyet Müdürü Ergen'i kabul etti

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yeni atanan İl Emniyet Müdürü Ergen'i kabul etti
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünden Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Sinan Ergen'i makamında kabul etti. Çiçek, Ergen'e yeni görevinde başarılar diledi, Kayseri'deki görevinin hayırlı olmasını temenni etti; Ergen de teşekkür etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünden Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Sinan Ergen'i makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette Vali Çiçek, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'e yeni görevinde başarılar dileyerek, Kayseri'deki görev süresinin hayırlı olması temennisinde bulundu. İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ise kabullerinden dolayı Vali Çiçek'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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