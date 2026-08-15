Haberler

Kayseri Valisi Çiçek, Elmalı Mahallesi'nde Hane Ziyareti Gerçekleştirdi

Kayseri Valisi Çiçek, Elmalı Mahallesi'nde Hane Ziyareti Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'ndeki incelemelerinin ardından Elmalı Mahallesi'nde hane ziyareti yaptı. Vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Vali Çiçek'e aileler, ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ; Elmalı Mahallesi'nde hane ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Gökmen Çiçek ; Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'ndeki (OTB) incelemelerinin ardından Kocasinan ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde hane ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Çiçek, ailelerin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek kendileriyle yakından ilgilendi.

Aileler de, Vali Gökmen Çiçek'in göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetlerini belirterek teşekkür ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erden Timur'a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi

Erden Timur'un gözlerini parlatan cümle
Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam

Hak sahiplerine müjde: Zamlı ödemeler başladı
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! 'Bunlar insanı öldürür'

Millete fare pisliği yedirmişler!
Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti

Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber
Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşlarına hakim olamadığı an

Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşları
Ronaldo ile Georgina'nın 'demir yumruk' sözleşmesi ortaya çıktı

Merak edilen o sözleşme ortaya çıktı