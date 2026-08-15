Kayseri Valisi Çiçek, Elmalı Mahallesi'nde Hane Ziyareti Gerçekleştirdi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ; Elmalı Mahallesi'nde hane ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Gökmen Çiçek ; Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'ndeki (OTB) incelemelerinin ardından Kocasinan ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde hane ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Çiçek, ailelerin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek kendileriyle yakından ilgilendi.

Aileler de, Vali Gökmen Çiçek'in göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetlerini belirterek teşekkür ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı