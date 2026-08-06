Kayseri'de Deprem Konutları Sahiplerini Buldu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Develi ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde evleri ağır hasar gören ve AFAD tarafından hak sahibi kabul edilen afetzedeler için inşa edilen 15 afet konutunun anahtar teslim törenine katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan, AFAD tarafından kura çekimi gerçekleştirilen konutlar, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Programda, konutların anahtarları Vali Gökmen Çiçek tarafından hak sahibi ailelere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı