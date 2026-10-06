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Kayseri Valisi Çiçek, ilk uçak fabrikasının 100. yıl etkinliklerine katıldı

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak kurulan 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret ederek 100. yıl etkinliklerine katıldı. Çiçek, Hava Tuğgeneral Alper Gökdere'den bilgi aldı ve Hava İkmal Yüzüncü Yıl Caddesi tanıtım toplantısına katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret ederek kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak 1926 yılında kurulan 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret eden Çiçek, fabrikanın yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetler hakkında Hava Tuğgeneral Alper Gökdere'den bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Çiçek, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan "Hava İkmal Yüzüncü Yıl Caddesi" tanıtım toplantısına katıldı.

Kaynak: AA
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