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Erciyes 38 FK Yönetimi Vali Çiçek'i Ziyaret Etti

Erciyes 38 FK Yönetimi Vali Çiçek'i Ziyaret Etti
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Üçüncü Lig 3. Grup ekibi Erciyes 38 FK'nın yeni yönetimi, Kulüp Başkanı Latif Ersoy öncülüğünde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Başkan Ersoy, desteklerinden dolayı teşekkür ederken, Vali Çiçek de kulübe desteklerinin süreceğini belirtti. Ziyarette, üzerinde Vali Çiçek'in ismi yazılı forma hediye edildi.

Üçüncü Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK Kulüp Başkanı Latif Ersoy ve yönetimi, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret ederek üzerinde ismi yazılı olan forma hediye etti.

Latif Ersoy Başkanlığında oluşan Erciyes 38 FK'nın yeni yönetim kurulu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Latif Ersoy, Vali Çiçek'e bugüne kadar verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti. Vali Gökmen Çiçek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehrin önemli değerlerinden biri olan Erciyes 38 FK'ya bundan önce olduğu gibi bundan sonrada desteğinin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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